США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен
Блинкен: США поддерживают конкретные меры по созданию государства Палестина
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду на Западном берегу Иордана переговоры с главой администрации Палестины Махмудом Аббасом, во время которых заявил о поддержке Вашингтоном "конкретных мер" по созданию палестинского государства, сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации телеканала, Блинкен "подтвердил твердую позицию Вашингтона относительно необходимости создания палестинского государства по соседству с Израилем, живущего в мире и безопасности, а также относительно поддержки конкретных мер для этого".
Визит Блинкена состоялся на следующий день после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом министров о развитии событий в связи с военными действиями Израиля в палестинском секторе Газа, напряжении в регионе и будущем израильско-палестинского конфликта. Кроме того, Блинкен до приезда в Израиль посетил арабских союзников Вашингтона, которые, по его словам, хотели бы более тесных отношений с Израилем, но только если этот процесс будет включать практический путь к палестинскому государству.
Переговоры при посредничестве США о палестинском государстве на территории, ныне оккупированной Израилем, провалились почти десять лет назад. Лидеры правого крыла в нынешней правящей коалиции Израиля выступают против палестинской государственности.
Тем не менее, после нападения бойцов палестинского движения ХАМАС с территории сектора Газа на юг Израиля администрация США считает, что правящие в ограниченном режиме в некоторых районах Западного берега палестинские власти под руководством Махмуда Аббаса остаются лучшим кандидатом на создание единого палестинского правительства как в секторе Газа, так и на Западном берегу.