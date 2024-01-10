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США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.01.2024
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16:43 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/blinken-1920562262.html
США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен
США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.01.2024
США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду на Западном берегу Иордана переговоры с главой администрации Палестины Махмудом Аббасом, во время которых заявил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:43
2024-01-10T16:43
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду на Западном берегу Иордана переговоры с главой администрации Палестины Махмудом Аббасом, во время которых заявил о поддержке Вашингтоном "конкретных мер" по созданию палестинского государства, сообщил телеканал Al Arabiya. По информации телеканала, Блинкен "подтвердил твердую позицию Вашингтона относительно необходимости создания палестинского государства по соседству с Израилем, живущего в мире и безопасности, а также относительно поддержки конкретных мер для этого". Визит Блинкена состоялся на следующий день после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом министров о развитии событий в связи с военными действиями Израиля в палестинском секторе Газа, напряжении в регионе и будущем израильско-палестинского конфликта. Кроме того, Блинкен до приезда в Израиль посетил арабских союзников Вашингтона, которые, по его словам, хотели бы более тесных отношений с Израилем, но только если этот процесс будет включать практический путь к палестинскому государству. Переговоры при посредничестве США о палестинском государстве на территории, ныне оккупированной Израилем, провалились почти десять лет назад. Лидеры правого крыла в нынешней правящей коалиции Израиля выступают против палестинской государственности. Тем не менее, после нападения бойцов палестинского движения ХАМАС с территории сектора Газа на юг Израиля администрация США считает, что правящие в ограниченном режиме в некоторых районах Западного берега палестинские власти под руководством Махмуда Аббаса остаются лучшим кандидатом на создание единого палестинского правительства как в секторе Газа, так и на Западном берегу.
https://ria.ru/20240110/ozhidaniya-1920452716.html
https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен

Блинкен: США поддерживают конкретные меры по созданию государства Палестина

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду на Западном берегу Иордана переговоры с главой администрации Палестины Махмудом Аббасом, во время которых заявил о поддержке Вашингтоном "конкретных мер" по созданию палестинского государства, сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации телеканала, Блинкен "подтвердил твердую позицию Вашингтона относительно необходимости создания палестинского государства по соседству с Израилем, живущего в мире и безопасности, а также относительно поддержки конкретных мер для этого".
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Визит Блинкена состоялся на следующий день после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом министров о развитии событий в связи с военными действиями Израиля в палестинском секторе Газа, напряжении в регионе и будущем израильско-палестинского конфликта. Кроме того, Блинкен до приезда в Израиль посетил арабских союзников Вашингтона, которые, по его словам, хотели бы более тесных отношений с Израилем, но только если этот процесс будет включать практический путь к палестинскому государству.
Переговоры при посредничестве США о палестинском государстве на территории, ныне оккупированной Израилем, провалились почти десять лет назад. Лидеры правого крыла в нынешней правящей коалиции Израиля выступают против палестинской государственности.
Тем не менее, после нападения бойцов палестинского движения ХАМАС с территории сектора Газа на юг Израиля администрация США считает, что правящие в ограниченном режиме в некоторых районах Западного берега палестинские власти под руководством Махмуда Аббаса остаются лучшим кандидатом на создание единого палестинского правительства как в секторе Газа, так и на Западном берегу.
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