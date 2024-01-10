https://ria.ru/20240110/blinken-1920562262.html

США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен

США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.01.2024

США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду на Западном берегу Иордана переговоры с главой администрации Палестины Махмудом Аббасом, во время которых заявил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:43

2024-01-10T16:43

2024-01-10T16:43

в мире

израиль

сша

энтони блинкен

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду на Западном берегу Иордана переговоры с главой администрации Палестины Махмудом Аббасом, во время которых заявил о поддержке Вашингтоном "конкретных мер" по созданию палестинского государства, сообщил телеканал Al Arabiya. По информации телеканала, Блинкен "подтвердил твердую позицию Вашингтона относительно необходимости создания палестинского государства по соседству с Израилем, живущего в мире и безопасности, а также относительно поддержки конкретных мер для этого". Визит Блинкена состоялся на следующий день после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом министров о развитии событий в связи с военными действиями Израиля в палестинском секторе Газа, напряжении в регионе и будущем израильско-палестинского конфликта. Кроме того, Блинкен до приезда в Израиль посетил арабских союзников Вашингтона, которые, по его словам, хотели бы более тесных отношений с Израилем, но только если этот процесс будет включать практический путь к палестинскому государству. Переговоры при посредничестве США о палестинском государстве на территории, ныне оккупированной Израилем, провалились почти десять лет назад. Лидеры правого крыла в нынешней правящей коалиции Израиля выступают против палестинской государственности. Тем не менее, после нападения бойцов палестинского движения ХАМАС с территории сектора Газа на юг Израиля администрация США считает, что правящие в ограниченном режиме в некоторых районах Западного берега палестинские власти под руководством Махмуда Аббаса остаются лучшим кандидатом на создание единого палестинского правительства как в секторе Газа, так и на Западном берегу.

https://ria.ru/20240110/ozhidaniya-1920452716.html

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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году