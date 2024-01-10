https://ria.ru/20240110/biznes-1920384754.html

Бизнес сможет получить в КМСП разъяснения по законодательным нововведениям

Бизнес сможет получить в КМСП разъяснения по законодательным нововведениям - РИА Новости, 10.01.2024

Бизнес сможет получить в КМСП разъяснения по законодательным нововведениям

Пользователи Цифровой платформы МСП.РФ имеют возможность бесплатно получить через сервис "Правовой гид" разъяснения по юридическим вопросам, касающимся... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:00

2024-01-10T12:00

2024-01-10T12:59

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пользователи Цифровой платформы МСП.РФ имеют возможность бесплатно получить через сервис "Правовой гид" разъяснения по юридическим вопросам, касающимся изменений в сфере налогов, административных, трудовых отношений и охраны труда, которые действуют с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Специалисты КМСП проконсультируют предпринимателей по темам, связанным с оформлением документов, соблюдением обязательных требований и другим вопросам законодательных нововведений.В частности, напомнили в пресс-службе, до конца текущего года продлен мораторий на проверки бизнеса. Они будут проводиться исключительно на социальных и промышленных объектах высокого риска, при угрозе жизни и здоровья граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска.Минимальный размер оплаты труда повышен до 19242 рублей в месяц. Если полная ставка работника ниже или регион установил повышенный МРОТ, то требуется увеличение зарплаты, напомнили в КМСП.Вступил в силу новый закон о занятости, который, в том числе, предусматривает, что информировать службу занятости о вакансиях, сокращениях и других фактах нужно будет только онлайн через платформу "Работа в России". Кроме того, вводятся меры против нелегальной занятости, меняются правила квотирования рабочих мест для инвалидов.В этом году индексируются страховые взносы. Так, взносы ИП за себя в фиксированном размере за 2024 год составят 49,5 тысячи рублей (+8%). Для ИП новых регионов взносы снижены до 25,2 тысячи рублей.Также проиндексированы лимиты налоговых режимов для малого бизнеса. В частности, упрощенную систему налогообложения можно будет применять, пока доход не превысит 265,8 миллиона рублей. НДФЛ за работников необходимо уплачивать дважды в месяц (с февраля) и за иные периоды. По новой форме нужно вести книги учета на УСН, ЕСХ и ПСН. Организации освобождены от сдачи уведомления по налогу на имущество, но декларацию нужно будет сдавать раньше — до 28 февраля.Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

корпорация мсп, налоги, бизнес, законодательство, твой бизнес – новости