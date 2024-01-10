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Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920560953.html
Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем
Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем - РИА Новости, 10.01.2024
Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения силами ПВО над Воронежской областью беспилотника нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:41
2024-01-10T16:41
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения силами ПВО над Воронежской областью беспилотника нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее о сбитом над Воронежской областью беспилотнике информировало Минобороны РФ. "Средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и последствий на земле нет. Выражаю благодарность нашим военным за четкую работу. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
воронежская область
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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем

Гусев: пострадавших и разрушений при ликвидации БПЛА под Воронежем нет

© Фото : Пресс-служба правительства Воронежской области Александр Гусев
Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Воронежской области
Александр Гусев. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения силами ПВО над Воронежской областью беспилотника нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ранее о сбитом над Воронежской областью беспилотнике информировало Минобороны РФ.
"Средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и последствий на земле нет. Выражаю благодарность нашим военным за четкую работу. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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