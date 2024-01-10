https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920560953.html

Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем

Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем - РИА Новости, 10.01.2024

Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения силами ПВО над Воронежской областью беспилотника нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:41

2024-01-10T16:41

2024-01-10T16:41

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения силами ПВО над Воронежской областью беспилотника нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее о сбитом над Воронежской областью беспилотнике информировало Минобороны РФ. "Средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и последствий на земле нет. Выражаю благодарность нашим военным за четкую работу. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

воронежская область

россия

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2024

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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)