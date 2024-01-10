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В Минске заявили, что на Украине готовят диверсии против Белоруссии - РИА Новости, 10.01.2024
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16:55 10.01.2024 (обновлено: 17:00 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/belorussiya-1920566264.html
В Минске заявили, что на Украине готовят диверсии против Белоруссии
В Минске заявили, что на Украине готовят диверсии против Белоруссии - РИА Новости, 10.01.2024
В Минске заявили, что на Украине готовят диверсии против Белоруссии
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы и... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:55
2024-01-10T17:00
в мире
украина
белоруссия
александр вольфович
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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике. "Знаем и фиксируем, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные отряды, которые нацелены на дестабилизацию обстановки здесь. Конечно, это все заставляет нас предпринимать соответствующие меры", - приводит слова Вольфовича агентство Белта. До этого глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял, что в ряде соседних стран Запада и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж и теракты на территории Белоруссии для свержения власти. Он также говорил, что белорусским спецслужбам известны конкретные лица, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, и их цели. По его данным, выехавшие за пределы Белоруссии представители радикально настроенной оппозиции запросили у западных спонсоров 250 миллионов долларов на подрывную деятельность в отношении Белоруссии. Глава КГБ сообщал, что иностранными спецслужбами и выехавшей из страны белорусской оппозицией на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков для вооруженного захвата райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции на Минск. По его словам, группа, как планируется, вооруженная украинской стороной, должна зайти в Белоруссию со стороны Украины. Однако глава КГБ не исключал, что будут попытки отвлечь внимание "с других сторон". Тогда он уточнял, что профессиональной подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы не только на территории Украины, но также в Польше и Литве.
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892712398.html
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в мире, украина, белоруссия, александр вольфович
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Вольфович
В Минске заявили, что на Украине готовят диверсии против Белоруссии

Совбез: на Украине готовят ДРГ для дестабилизации обстановки в Белоруссии

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.
"Знаем и фиксируем, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные отряды, которые нацелены на дестабилизацию обстановки здесь. Конечно, это все заставляет нас предпринимать соответствующие меры", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
До этого глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял, что в ряде соседних стран Запада и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж и теракты на территории Белоруссии для свержения власти. Он также говорил, что белорусским спецслужбам известны конкретные лица, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, и их цели. По его данным, выехавшие за пределы Белоруссии представители радикально настроенной оппозиции запросили у западных спонсоров 250 миллионов долларов на подрывную деятельность в отношении Белоруссии.
Глава КГБ сообщал, что иностранными спецслужбами и выехавшей из страны белорусской оппозицией на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков для вооруженного захвата райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции на Минск. По его словам, группа, как планируется, вооруженная украинской стороной, должна зайти в Белоруссию со стороны Украины. Однако глава КГБ не исключал, что будут попытки отвлечь внимание "с других сторон". Тогда он уточнял, что профессиональной подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы не только на территории Украины, но также в Польше и Литве.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Совбез России: Запад хотел сделать из Белоруссии "вторую Украину"
28 августа 2023, 16:21
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр Вольфович
 
 
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