https://ria.ru/20240110/belgorod-1920521226.html

В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности

В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности - РИА Новости, 10.01.2024

В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности

В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности, следует из сообщения мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:41

2024-01-10T14:41

2024-01-10T15:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности, следует из сообщения мэрии в Telegram-канале. "РСЧС: город Белгород отбой авиационной опасности", — говорится в публикации.Сирены звучали в городе с 13:10. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, за предыдущие сутки украинские войска нанесли по Белгородской области 54 удара, включая семь сбросов осколочных боеприпасов с дронов. Кроме того, были атаки с помощью двух беспилотников и дрона-камикадзе. Больше всего снарядов прилетело по хутору Старый Волоконовского района — там зафиксировали 25 ударов.Массированный обстрел городаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Атаки последовали и в первые дни нового года, из-за этого погиб один человек и пострадали 12.Владимир Путин назвал удар по Белгороду терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920330710.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

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происшествия, белгород