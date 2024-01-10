В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности
Мэрия Белгорода сообщила об отмене авиационной опасности
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности, следует из сообщения мэрии в Telegram-канале.
"РСЧС: город Белгород отбой авиационной опасности", — говорится в публикации.
Сирены звучали в городе с 13:10.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, за предыдущие сутки украинские войска нанесли по Белгородской области 54 удара, включая семь сбросов осколочных боеприпасов с дронов. Кроме того, были атаки с помощью двух беспилотников и дрона-камикадзе. Больше всего снарядов прилетело по хутору Старый Волоконовского района — там зафиксировали 25 ударов.
Массированный обстрел города
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Атаки последовали и в первые дни нового года, из-за этого погиб один человек и пострадали 12.
Владимир Путин назвал удар по Белгороду терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.