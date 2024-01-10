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В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 10.01.2024 (обновлено: 15:22 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/belgorod-1920521226.html
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности - РИА Новости, 10.01.2024
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности, следует из сообщения мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:41
2024-01-10T15:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности, следует из сообщения мэрии в Telegram-канале. "РСЧС: город Белгород отбой авиационной опасности", — говорится в публикации.Сирены звучали в городе с 13:10. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, за предыдущие сутки украинские войска нанесли по Белгородской области 54 удара, включая семь сбросов осколочных боеприпасов с дронов. Кроме того, были атаки с помощью двух беспилотников и дрона-камикадзе. Больше всего снарядов прилетело по хутору Старый Волоконовского района — там зафиксировали 25 ударов.Массированный обстрел городаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Атаки последовали и в первые дни нового года, из-за этого погиб один человек и пострадали 12.Владимир Путин назвал удар по Белгороду терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920330710.html
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происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности

Мэрия Белгорода сообщила об отмене авиационной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности, следует из сообщения мэрии в Telegram-канале.
"РСЧС: город Белгород отбой авиационной опасности", — говорится в публикации.
Сирены звучали в городе с 13:10.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, за предыдущие сутки украинские войска нанесли по Белгородской области 54 удара, включая семь сбросов осколочных боеприпасов с дронов. Кроме того, были атаки с помощью двух беспилотников и дрона-камикадзе. Больше всего снарядов прилетело по хутору Старый Волоконовского района — там зафиксировали 25 ударов.
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Массированный обстрел города

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Атаки последовали и в первые дни нового года, из-за этого погиб один человек и пострадали 12.
Владимир Путин назвал удар по Белгороду терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгород
 
 
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