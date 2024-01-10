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Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 10.01.2024 (обновлено: 13:47 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/belgorod-1920501223.html
Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности
Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности - РИА Новости, 10.01.2024
Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности
Мэрия Белгорода предупредила жителей города в Telegram-канале об авиационной опасности. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:19
2024-01-10T13:47
специальная военная операция на украине
белгород
безопасность
владимир путин
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила жителей города в Telegram-канале об авиационной опасности."РСЧС: город Белгород, авиационная опасность", — говорится в публикации. Аналогичное предупреждение белгородские власти объявляли в первой половине дня 3 января, действовало оно около получаса.Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки украинская армия обстреляла шесть районов Белгородской области более чем 50 снарядами. Кроме того, накануне вечером, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили над регионом беспилотник противника и снаряд РСЗО "Ураган".Массированный обстрел городаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240109/bedgorod-1920277139.html
https://ria.ru/20240109/belgorod-1920259000.html
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белгород, безопасность, владимир путин, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности

Мэрия Белгорода предупредила жителей города об авиационной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила жителей города в Telegram-канале об авиационной опасности.
«
"РСЧС: город Белгород, авиационная опасность", — говорится в публикации.
Аналогичное предупреждение белгородские власти объявляли в первой половине дня 3 января, действовало оно около получаса.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки украинская армия обстреляла шесть районов Белгородской области более чем 50 снарядами. Кроме того, накануне вечером, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили над регионом беспилотник противника и снаряд РСЗО "Ураган".
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Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБезопасностьВладимир ПутинВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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