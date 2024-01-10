Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности
Мэрия Белгорода предупредила жителей города об авиационной опасности
Вид на Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила жителей города в Telegram-канале об авиационной опасности.
«
"РСЧС: город Белгород, авиационная опасность", — говорится в публикации.
Аналогичное предупреждение белгородские власти объявляли в первой половине дня 3 января, действовало оно около получаса.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки украинская армия обстреляла шесть районов Белгородской области более чем 50 снарядами. Кроме того, накануне вечером, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили над регионом беспилотник противника и снаряд РСЗО "Ураган".
Массированный обстрел города
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.