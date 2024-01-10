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Макрон готовит Атталя к президентским выборам 2027 года, считает эксперт - РИА Новости, 10.01.2024
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12:39 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/attal-1920490657.html
Макрон готовит Атталя к президентским выборам 2027 года, считает эксперт
Макрон готовит Атталя к президентским выборам 2027 года, считает эксперт - РИА Новости, 10.01.2024
Макрон готовит Атталя к президентским выборам 2027 года, считает эксперт
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Габриэля Атталя, так как тот способен конкурировать с бывшим премьером Эдуаром Филиппом на... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:39
2024-01-10T12:39
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 10 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Габриэля Атталя, так как тот способен конкурировать с бывшим премьером Эдуаром Филиппом на следующих президентских выборах 2027 года, хотя нетрадиционная ориентация может помешать победе президентского кандидата, рассказал РИА Новости эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар. "Стратегия Макрона - вставлять палки в колеса Филиппу, с кем у него произошёл настоящий разрыв. Атталь - лучший козырь, чтобы выиграть президентские выборы. Макрон выбрал друга, который, несмотря ни на что, остаётся в тени, потому что это Макрон позволил Атталю появиться на политической арене. Он обязан Макрону и тот, вероятно, полагает, что Атталь останется преданным ему до конца и сможет стать авторитетным кандидатом на президентских выборах (в 2027 г. - ред.)", - сказал он. По его мнению, Атталь - "помеха" для Филиппа, которого французы во всех опросах называют наиболее вероятным претендентом на президентское кресло после окончания второго президентского срока Макрона. Макрон выбрал "не соратника, а сообщника" на фоне других возможных кандидатов - главы МВД Жеральда Дарманена и министра финансов Брюно Ле Мэра, - которые не стали бы довольствоваться местом в тени нынешнего президента, считает Поликар. При этом выбор Атталя, который успешно справлялся с вверенными ему обязанностями, был также продиктован его образом в глазах французов, считает эксперт. "Атталь - это образ успешности, который Макрон хочет использовать. Он представляется понятным и авторитетным в одно и то же время. Он хорош в коммуникации и был верен Макрону с первых дней", - отметил собеседник агентства. По его мнению, с правительством во главе с Атталем Макрон также надеется "уменьшить потери в ходе выборов в Европарламент в июне", которые вряд ли станут успешными для президентской партии, но поражение при бывшем премьере Элизабет Борн было бы ещё значительнее. Поликар отметил, что Атталь пользуется расположением республиканцев, на которых Макрон делает ставку при проведении законопроектов в отсутствие парламентского большинства. Однако его назначение не изменит расстановку сил в парламенте. При этом Борн взяла на себя "основной удар" по проведению двух непопулярных законопроектов: пенсионной реформы и закона об иммиграции. "В предстоящие месяцы не будет потребности в применении статьи 49.3 (позволяющей проводить законы без голосования депутатов – ред.). Но он не будет лучше принят в парламенте, чем Борн. Левые и крайне правые не станут доверять Атталю больше. Однако близость Макрона и Атталя известна, что должно стать его преимуществом. Ему не станут стрелять в спину, потому как это будет означать выстрелить в спину Макрону", - сказал он. При этом, по мнению эксперта, молодость Атталя может быть как его достоинством, так и недостатком. Он также является выходцем из богатой среды, обучался в самой престижной частной школе Парижа, что говорит о его "разрыве" с народом, в чем часто упрекают самого Макрона. "Также Атталь - первый политик во главе страны, кто не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Это может стать препятствием на его пути в Елисейский дворец. Не будет мадам Атталь, в то время как во Франции всегда была первая дама. Я не уверен, что французы достаточно открыты, чтобы это принять", - добавил Поликар. Он также напомнил, что пока не было прецедентов, чтобы действующий премьер побеждал на выборах.
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920321857.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
Макрон готовит Атталя к президентским выборам 2027 года, считает эксперт

Поликар: Макрон готовит нового премьера Атталя к выборам президента в 2027 году

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже
Габриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Габриэля Атталя, так как тот способен конкурировать с бывшим премьером Эдуаром Филиппом на следующих президентских выборах 2027 года, хотя нетрадиционная ориентация может помешать победе президентского кандидата, рассказал РИА Новости эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.
"Стратегия Макрона - вставлять палки в колеса Филиппу, с кем у него произошёл настоящий разрыв. Атталь - лучший козырь, чтобы выиграть президентские выборы. Макрон выбрал друга, который, несмотря ни на что, остаётся в тени, потому что это Макрон позволил Атталю появиться на политической арене. Он обязан Макрону и тот, вероятно, полагает, что Атталь останется преданным ему до конца и сможет стать авторитетным кандидатом на президентских выборах (в 2027 г. - ред.)", - сказал он.
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Оппозиция во Франции раскритиковала назначение Атталя на пост премьера
9 января, 15:23
По его мнению, Атталь - "помеха" для Филиппа, которого французы во всех опросах называют наиболее вероятным претендентом на президентское кресло после окончания второго президентского срока Макрона.
Макрон выбрал "не соратника, а сообщника" на фоне других возможных кандидатов - главы МВД Жеральда Дарманена и министра финансов Брюно Ле Мэра, - которые не стали бы довольствоваться местом в тени нынешнего президента, считает Поликар.
При этом выбор Атталя, который успешно справлялся с вверенными ему обязанностями, был также продиктован его образом в глазах французов, считает эксперт.
"Атталь - это образ успешности, который Макрон хочет использовать. Он представляется понятным и авторитетным в одно и то же время. Он хорош в коммуникации и был верен Макрону с первых дней", - отметил собеседник агентства.
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Эксперт предположил, из-за чего во Франции решили сменить премьера
9 января, 10:35
По его мнению, с правительством во главе с Атталем Макрон также надеется "уменьшить потери в ходе выборов в Европарламент в июне", которые вряд ли станут успешными для президентской партии, но поражение при бывшем премьере Элизабет Борн было бы ещё значительнее.
Поликар отметил, что Атталь пользуется расположением республиканцев, на которых Макрон делает ставку при проведении законопроектов в отсутствие парламентского большинства.
Однако его назначение не изменит расстановку сил в парламенте. При этом Борн взяла на себя "основной удар" по проведению двух непопулярных законопроектов: пенсионной реформы и закона об иммиграции.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции
9 января, 15:00
"В предстоящие месяцы не будет потребности в применении статьи 49.3 (позволяющей проводить законы без голосования депутатов – ред.). Но он не будет лучше принят в парламенте, чем Борн. Левые и крайне правые не станут доверять Атталю больше. Однако близость Макрона и Атталя известна, что должно стать его преимуществом. Ему не станут стрелять в спину, потому как это будет означать выстрелить в спину Макрону", - сказал он.
При этом, по мнению эксперта, молодость Атталя может быть как его достоинством, так и недостатком. Он также является выходцем из богатой среды, обучался в самой престижной частной школе Парижа, что говорит о его "разрыве" с народом, в чем часто упрекают самого Макрона.
"Также Атталь - первый политик во главе страны, кто не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Это может стать препятствием на его пути в Елисейский дворец. Не будет мадам Атталь, в то время как во Франции всегда была первая дама. Я не уверен, что французы достаточно открыты, чтобы это принять", - добавил Поликар.
Он также напомнил, что пока не было прецедентов, чтобы действующий премьер побеждал на выборах.
Вновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Биография Габриэля Атталя
9 января, 15:13
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль Атталь
 
 
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