https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920404983.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 09.01.2024

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T22:54

2024-01-09T22:54

2024-01-09T22:55

в мире

турция

кахраманмараш

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АНКАРА, 9 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Нурхак в 22:20 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 км. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

турция

кахраманмараш

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в мире, турция, кахраманмараш