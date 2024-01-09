https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920404983.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 09.01.2024
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T22:54
2024-01-09T22:54
2024-01-09T22:55
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АНКАРА, 9 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Нурхак в 22:20 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 км. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
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в мире, турция, кахраманмараш
В мире, Турция, Кахраманмараш
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,1
АНКАРА, 9 янв – РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD
).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Нурхак в 22:20 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 км.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
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