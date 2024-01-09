https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920271781.html

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 09.01.2024

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером вторника в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:06

2024-01-09T12:06

2024-01-09T12:18

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером вторника в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства Японии, подземные толчки были зарегистрированы в 17.59 по местному времени (11.59 мск) в районе острова Садо, относящегося к префектуре Ниигата и расположенного недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, пострадавшего от мощного землетрясения 1 января. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.Угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Движение скоростных поездов на некоторых участках было приостановлено.

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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году