https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920271781.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 09.01.2024
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером вторника в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:06
2024-01-09T12:06
2024-01-09T12:18
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером вторника в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства Японии, подземные толчки были зарегистрированы в 17.59 по местному времени (11.59 мск) в районе острова Садо, относящегося к префектуре Ниигата и расположенного недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, пострадавшего от мощного землетрясения 1 января. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.Угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Движение скоростных поездов на некоторых участках было приостановлено.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0