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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 09.01.2024
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12:06 09.01.2024 (обновлено: 12:18 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920271781.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 09.01.2024
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером вторника в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:06
2024-01-09T12:18
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером вторника в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства Японии, подземные толчки были зарегистрированы в 17.59 по местному времени (11.59 мск) в районе острова Садо, относящегося к префектуре Ниигата и расположенного недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, пострадавшего от мощного землетрясения 1 января. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.Угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Движение скоростных поездов на некоторых участках было приостановлено.
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером вторника в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, подземные толчки были зарегистрированы в 17.59 по местному времени (11.59 мск) в районе острова Садо, относящегося к префектуре Ниигата и расположенного недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, пострадавшего от мощного землетрясения 1 января. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.
Угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Движение скоростных поездов на некоторых участках было приостановлено.
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В миреЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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