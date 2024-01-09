https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920217128.html

Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180

Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180 - РИА Новости, 09.01.2024

Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180, передает Киодо. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T04:12

2024-01-09T04:12

2024-01-09T04:31

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

исикава

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ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180, передает Киодо.Ранее сообщалось о 168 погибших и о 323, с кем не удавалось установить связь.Из-за разрушения дорог и коммуникаций через неделю после землетрясения последствия катастрофы до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу префектуры Исикава. Спасатели и местные власти физически не могут добраться до нескольких районов, чтобы оценить масштаб бедствия. Это относится и к количеству разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших. До сих пор отрезаны от коммуникаций 3345 человек.Ситуация в пострадавших районах усугубляется за счет снегопадов и холодной температуры от нуля до плюс четырех градусов в условиях, когда до сих пор тысячи домохозяйств остаются без света и воды. Выпавший снег — в Судзу до 12 сантиметров, в Вадзиме до девяти — может стать причиной новых обрушений зданий из-за скопления на крышах домов при продолжающихся подземных толчках, которых с 1 января в районе Ното произошло 1248 раз. Снегопад также замедляет работы по восстановлению дорог, усложняя доставку помощи в наиболее пострадавшие районы.В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра.Более 1400 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 15,5 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 28 тысяч.

https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920113189.html

https://ria.ru/20240108/zemletryasenie-1920108161.html

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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава