https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920217128.html
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180 - РИА Новости, 09.01.2024
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180, передает Киодо. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T04:12
2024-01-09T04:12
2024-01-09T04:31
в мире
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ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180, передает Киодо.Ранее сообщалось о 168 погибших и о 323, с кем не удавалось установить связь.Из-за разрушения дорог и коммуникаций через неделю после землетрясения последствия катастрофы до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу префектуры Исикава. Спасатели и местные власти физически не могут добраться до нескольких районов, чтобы оценить масштаб бедствия. Это относится и к количеству разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших. До сих пор отрезаны от коммуникаций 3345 человек.Ситуация в пострадавших районах усугубляется за счет снегопадов и холодной температуры от нуля до плюс четырех градусов в условиях, когда до сих пор тысячи домохозяйств остаются без света и воды. Выпавший снег — в Судзу до 12 сантиметров, в Вадзиме до девяти — может стать причиной новых обрушений зданий из-за скопления на крышах домов при продолжающихся подземных толчках, которых с 1 января в районе Ното произошло 1248 раз. Снегопад также замедляет работы по восстановлению дорог, усложняя доставку помощи в наиболее пострадавшие районы.В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра.Более 1400 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 15,5 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 28 тысяч.
https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920113189.html
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Исикава
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180
Киодо: число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180
ТОКИО, 9 янв — РИА Новости.
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180, передает Киодо
.
Ранее сообщалось о 168 погибших и о 323, с кем не удавалось установить связь.
За неделю после землетрясения в районе Ното в Японии произошло 1214 толчков
Из-за разрушения дорог и коммуникаций через неделю после землетрясения последствия катастрофы до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу префектуры Исикава
. Спасатели и местные власти физически не могут добраться до нескольких районов, чтобы оценить масштаб бедствия. Это относится и к количеству разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших. До сих пор отрезаны от коммуникаций 3345 человек.
Ситуация в пострадавших районах усугубляется за счет снегопадов и холодной температуры от нуля до плюс четырех градусов в условиях, когда до сих пор тысячи домохозяйств остаются без света и воды. Выпавший снег — в Судзу до 12 сантиметров, в Вадзиме до девяти — может стать причиной новых обрушений зданий из-за скопления на крышах домов при продолжающихся подземных толчках, которых с 1 января в районе Ното произошло 1248 раз. Снегопад также замедляет работы по восстановлению дорог, усложняя доставку помощи в наиболее пострадавшие районы.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра.
Более 1400 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 15,5 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 28 тысяч.
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