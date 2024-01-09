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"Хватит уже". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.01.2024
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14:49 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/zelenskiy-1920312223.html
"Хватит уже". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети
"Хватит уже". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.01.2024
"Хватит уже". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети
Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего передать Киеву замороженные активы России. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:49
2024-01-09T14:49
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего передать Киеву замороженные активы России."Теперь Вы диктуете миру, что ему делать. Действительно ли Вы в том положении, чтобы так себя вести?" — задался вопросом пользователь."США и ЕС совсем скоро предадут тебя", — предупредил другой."А когда Вы собираетесь заплатить солдатам? После окончания конфликта?" — поинтересовался третий."Хватит уже выпрашивать деньги!" — потребовал читатель."Вы должны сесть за стол переговоров с Путиным ради своей страны. Пожалуйста, сделайте это", — заключили в дискуссии.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240109/zelenskiy-1920256517.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920237605.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз

"Хватит уже". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего передать Киеву замороженные активы России.
"Теперь Вы диктуете миру, что ему делать. Действительно ли Вы в том положении, чтобы так себя вести?" — задался вопросом пользователь.
"США и ЕС совсем скоро предадут тебя", — предупредил другой.
"А когда Вы собираетесь заплатить солдатам? После окончания конфликта?" — поинтересовался третий.
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"Хватит уже выпрашивать деньги!" — потребовал читатель.
"Вы должны сесть за стол переговоров с Путиным ради своей страны. Пожалуйста, сделайте это", — заключили в дискуссии.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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