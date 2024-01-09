https://ria.ru/20240109/zelenskiy-1920256517.html
Трагедия. в Японии предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
Трагедия. в Японии предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 09.01.2024
Трагедия. в Японии предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
Читатели Yahoo News Japan выразили уверенность, что терпящему поражение Киеву невозможно убедить Москву вернуться к границам 24 февраля 2022 года. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:31
2024-01-09T11:31
2024-01-09T13:27
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan выразили уверенность, что терпящему поражение Киеву невозможно убедить Москву вернуться к границам 24 февраля 2022 года."Упрямство Зеленского приведет лишь к тому, что он потеряет еще больше украинских территорий", — посчитал читатель."У Украины сейчас нет другого варианта, кроме как полностью принять условия России и заключить перемирие", — согласился другой."Прошлогоднее предсказание Киссинджера, что "если мирные переговоры не состоятся в течение следующих нескольких месяцев, произойдет катастрофа", сбылось. Украина обессилена и находится на грани", — поддержал третий."Подписать законопроект, запрещающий стране, которая находится в состоянии военного конфликта, не вести переговоры с Путиным, — это то же самое, что сказать ей продолжать военные действия, даже если Украина будет разрушена. <…> Это будет огромной трагедией для украинских солдат, которые борются на передовой, и для людей, которые пытаются выжить в тылу", — написал комментатор."Чтобы спасти жизни украинцев и русских, Украина и Россия должны как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня. Украина теряет силы. Ей нужно было начинать их еще в июне прошлого года", — заключили в дискуссии.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Читатели Yahoo News Japan
выразили уверенность, что терпящему поражение Киеву невозможно убедить Москву вернуться к границам 24 февраля 2022 года.
"Упрямство Зеленского приведет лишь к тому, что он потеряет еще больше украинских территорий", — посчитал читатель.
"У Украины сейчас нет другого варианта, кроме как полностью принять условия России и заключить перемирие", — согласился другой.
"Прошлогоднее предсказание Киссинджера, что "если мирные переговоры не состоятся в течение следующих нескольких месяцев, произойдет катастрофа", сбылось. Украина обессилена и находится на грани", — поддержал третий.
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине
"Подписать законопроект, запрещающий стране, которая находится в состоянии военного конфликта, не вести переговоры с Путиным, — это то же самое, что сказать ей продолжать военные действия, даже если Украина будет разрушена. <…> Это будет огромной трагедией для украинских солдат, которые борются на передовой, и для людей, которые пытаются выжить в тылу", — написал комментатор.
"Чтобы спасти жизни украинцев и русских, Украина и Россия должны как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня. Украина теряет силы. Ей нужно было начинать их еще в июне прошлого года", — заключили в дискуссии.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС
от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC
, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы
. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>