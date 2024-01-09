https://ria.ru/20240109/zapret-1920313278.html

Финский профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу

Финский профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу - РИА Новости, 09.01.2024

Финский профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу

Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новых мерах борьбы с правительственными реформами, профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:54

2024-01-09T14:54

2024-01-09T14:54

в мире

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новых мерах борьбы с правительственными реформами, профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу с 10 января по 4 февраля, сообщается в пресс-релизе объединения. В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии до 2027 года, обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. Профсоюзы выступают против этих изменений и проводят акции протеста. "Сегодня, 9 января 2024 года, Teollisuusliitto объявил о запрете сверхурочной работы в нескольких отраслях промышленности. Запрет сверхурочной работы – это политическая акция, направленная на защиту трудящихся от правительственных ограничений трудовой жизни", – сказано в сообщении. Запрет на сверхурочную работу вступает в силу 10 января и продлится до 4 февраля, уточняет профсоюз. Он будет распространяться на множество отраслей промышленности и не затронет только работы, которые связаны с защитой жизни и здоровья людей. Ранее профсоюз объявил о проведении двухдневной забастовки, которая пройдет 1-2 февраля. Компания Neste, один из ведущих мировых производителей так называемого возобновляемого топлива, заявила о готовности участвовать в забастовке промышленников. Компания намерена приостановить работу нескольких НПЗ.

https://ria.ru/20240109/zabastovka-1920302367.html

https://ria.ru/20231227/bashnya-1918444819.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия