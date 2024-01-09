https://ria.ru/20240109/zapret-1920313278.html
Финский профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу
Финский профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу - РИА Новости, 09.01.2024
Финский профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу
Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новых мерах борьбы с правительственными реформами, профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:54
2024-01-09T14:54
2024-01-09T14:54
в мире
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новых мерах борьбы с правительственными реформами, профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу с 10 января по 4 февраля, сообщается в пресс-релизе объединения. В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии до 2027 года, обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. Профсоюзы выступают против этих изменений и проводят акции протеста. "Сегодня, 9 января 2024 года, Teollisuusliitto объявил о запрете сверхурочной работы в нескольких отраслях промышленности. Запрет сверхурочной работы – это политическая акция, направленная на защиту трудящихся от правительственных ограничений трудовой жизни", – сказано в сообщении. Запрет на сверхурочную работу вступает в силу 10 января и продлится до 4 февраля, уточняет профсоюз. Он будет распространяться на множество отраслей промышленности и не затронет только работы, которые связаны с защитой жизни и здоровья людей. Ранее профсоюз объявил о проведении двухдневной забастовки, которая пройдет 1-2 февраля. Компания Neste, один из ведущих мировых производителей так называемого возобновляемого топлива, заявила о готовности участвовать в забастовке промышленников. Компания намерена приостановить работу нескольких НПЗ.
https://ria.ru/20240109/zabastovka-1920302367.html
https://ria.ru/20231227/bashnya-1918444819.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия
Финский профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу
Финский профсоюз Teollisuusliitto вводит запрет на сверхурочную работу
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости.
Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto
в Финляндии объявил о новых мерах борьбы с правительственными реформами, профсоюз вводит запрет на сверхурочную работу с 10 января по 4 февраля, сообщается в пресс-релизе объединения.
В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии до 2027 года, обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. Профсоюзы выступают против этих изменений и проводят акции протеста.
Энергетики во Франции планируют начать забастовку в разгар холодов
"Сегодня, 9 января 2024 года, Teollisuusliitto объявил о запрете сверхурочной работы в нескольких отраслях промышленности. Запрет сверхурочной работы – это политическая акция, направленная на защиту трудящихся от правительственных ограничений трудовой жизни", – сказано в сообщении.
Запрет на сверхурочную работу вступает в силу 10 января и продлится до 4 февраля, уточняет профсоюз.
Он будет распространяться на множество отраслей промышленности и не затронет только работы, которые связаны с защитой жизни и здоровья людей.
Ранее профсоюз объявил о проведении двухдневной забастовки, которая пройдет 1-2 февраля. Компания Neste, один из ведущих мировых производителей так называемого возобновляемого топлива, заявила о готовности участвовать в забастовке промышленников. Компания намерена приостановить работу нескольких НПЗ.
Эйфелева башня закрылась из-за забастовки сотрудников