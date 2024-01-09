https://ria.ru/20240109/zakupki-1920316374.html

Минобороны Украины разорвало контракты с фигурантом дела о закупках для ВСУ

Минобороны Украины разорвало контракты с фигурантом дела о закупках для ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024

Минобороны Украины разорвало контракты с фигурантом дела о закупках для ВСУ

Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ, заявил во... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:04

2024-01-09T15:04

2024-01-09T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

турция

андрей костин (банкир)

богдан хмельницкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ, заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра обороны Виталий Половенко. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что 29 декабря львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержало Государственное бюро расследований, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в размере 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов). Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов). "Минобороны приняло решение о разрыве тех договоров, которые предварительно министерством обороны Украины были заключены", – заявил Половенко, отвечая на вопрос о том, как министерство реагирует на скандал, развернувшийся вокруг Гринкевича. В ноябре служба безопасности Украины заявила, что завела дело о растрате на почти миллиард гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке некачественной военной формы против бывшего замминистра обороны и руководителя департамента госзакупок. Кроме того, как сообщал генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции ранее были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

https://ria.ru/20240108/forma-1920205620.html

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в мире, украина, турция, андрей костин (банкир), богдан хмельницкий, вооруженные силы украины