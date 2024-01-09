https://ria.ru/20240109/zakupit-1920365961.html

В Ярославской области планируют закупить передвижные котельные

В Ярославской области планируют закупить передвижные котельные - РИА Новости, 09.01.2024

В Ярославской области планируют закупить передвижные котельные

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил проработать возможность приобретения дополнительных передвижных котельных и снегоходов после случившихся в... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:42

2024-01-09T17:42

2024-01-09T17:42

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил проработать возможность приобретения дополнительных передвижных котельных и снегоходов после случившихся в регионе массовых отключений электричества. Евраев написал в своем Telegram-канале, что в Ярославской области с 25 декабря энергетики "работали без праздников и выходных, устраняя последствия сложных погодных условий и возвращая в дома людей свет и тепло. В Ярославской области, по его словам, трудились бригады "Россетей" со всей страны. К ним присоединились сотрудники лесного и коммунального хозяйства, спасатели, промышленники, оперативные службы, органы власти. Евраев отметил, что региону удалось избежать серьезных коммунальных коллапсов и стабилизировать ситуацию. Губернатор подчеркнул, что на будущее следует уделить серьезное внимание превентивным мерам. "Поручил проработать возможность приобретения дополнительных передвижных котельных, сформировать резерв оборудования. Докупим дополнительные снегоходы для доступа в отдаленные населенные пункты, тем более у нас есть свои производители такой техники", - написал глава Ярославской области. Он также сообщил, что в поселке Красные Ткачи, где произошло крупное отключение тепла, к следующей зиме планируется построить новую котельную. "Надо делать выводы из сложившейся ситуации и не допускать ее повторения в будущем", - резюмировал Михаил Евраев. Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщала, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек. Из-за отключений режим ЧС вводили в восьми районах области, позже его отменили. По словам губернатора, главная причина отключений - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву. В конце декабря снегопады в Ярославской области продолжились, из-за чего, по данным областного правительства, возникли новые отключения электричества.

https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html

https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html

https://ria.ru/20240109/teplosnabzhenie-1920340292.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев