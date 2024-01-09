Новый законопроект о мобилизации зарегистрировали в Раде в пяти вариантах
Железняк: Рада зарегистрировала 5 вариантов нового законопроекта о мобилизации
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Верховная Рада Украины зарегистрировала пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"По состоянию на утро в Раде уже пять версий законопроекта о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных)", - говорится в сообщении.
Парламентарий отметил, что во вторник заканчивается срок подачи альтернативных законопроектов - следовательно, можно допустить, что это все возможные варианты законопроекта.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.