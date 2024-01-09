https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920389824.html

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом в метро

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом в метро - РИА Новости, 09.01.2024

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом в метро

Драка между пассажирами московского метро произошла в вестибюле в понедельник, один из участников потасовки ударил, предположительно, ножом оппонента, его... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:24

2024-01-09T20:24

2024-01-09T20:24

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Драка между пассажирами московского метро произошла в вестибюле в понедельник, один из участников потасовки ударил, предположительно, ножом оппонента, его задержали полицейские, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным главка, вечером 8 января в вестибюле станции метро "Саларьево" между двумя пассажирами произошла драка, "в ходе которой один из участников нанес своему оппоненту предметом, похожим на нож, телесные повреждения". "Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Мужчина, причинивший телесные повреждения, задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

https://ria.ru/20240108/napadenie-1920189143.html

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происшествия, москва, россия