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В Москве задержали мужчину за нападение с ножом в метро - РИА Новости, 09.01.2024
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20:24 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920389824.html
В Москве задержали мужчину за нападение с ножом в метро
В Москве задержали мужчину за нападение с ножом в метро - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве задержали мужчину за нападение с ножом в метро
Драка между пассажирами московского метро произошла в вестибюле в понедельник, один из участников потасовки ударил, предположительно, ножом оппонента, его... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:24
2024-01-09T20:24
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Драка между пассажирами московского метро произошла в вестибюле в понедельник, один из участников потасовки ударил, предположительно, ножом оппонента, его задержали полицейские, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным главка, вечером 8 января в вестибюле станции метро "Саларьево" между двумя пассажирами произошла драка, "в ходе которой один из участников нанес своему оппоненту предметом, похожим на нож, телесные повреждения". "Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Мужчина, причинивший телесные повреждения, задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
https://ria.ru/20240108/napadenie-1920189143.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину за нападение с ножом в метро

МВД: в Москве задержали мужчину за нападение с ножом на оппонента в метро

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Драка между пассажирами московского метро произошла в вестибюле в понедельник, один из участников потасовки ударил, предположительно, ножом оппонента, его задержали полицейские, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным главка, вечером 8 января в вестибюле станции метро "Саларьево" между двумя пассажирами произошла драка, "в ходе которой один из участников нанес своему оппоненту предметом, похожим на нож, телесные повреждения".
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"Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Мужчина, причинивший телесные повреждения, задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
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