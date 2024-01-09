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В Кузбассе задержали девять человек за массовую драку в магазине - РИА Новости, 09.01.2024
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14:00 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920302226.html
В Кузбассе задержали девять человек за массовую драку в магазине
В Кузбассе задержали девять человек за массовую драку в магазине - РИА Новости, 09.01.2024
В Кузбассе задержали девять человек за массовую драку в магазине
Полицейские в Кузбассе задержали девять человек за массовую драку у магазина, среди фигурантов больше половины женщин, сообщает во вторник ГУМВД по Кемеровской... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:00
2024-01-09T14:00
происшествия
кемеровская область
мариинск
россия
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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали девять человек за массовую драку у магазина, среди фигурантов больше половины женщин, сообщает во вторник ГУМВД по Кемеровской области. В понедельник около 11 вечера (19.00 мск) полицейские в ходе патрулирования обратили внимание на конфликт возле супермаркета по улице Вокзальной в Мариинске. "Незадолго до этого на входе в магазин между семейной парой и выходившим из торгового зала мужчиной возникла словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Супруга горожанина позвала на помощь своих знакомых, которые вскоре присоединились к драке. Полицейские пресекли противоправные действия, задержали и доставили девять участников инцидента, которыми оказались местные жители – четыре мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 56 лет - в отдел полиции", – говорится в релизе. Уточняется, что в отношении зачинщиков конфликта составлены протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои", которая влечет штраф до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов. Все участники потасовки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит, насколько тяжелые травмы они получили. Кроме того, в отношении всех задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство и за нарушение тишины.
https://ria.ru/20240106/draka-1919983146.html
https://ria.ru/20240106/khuliganstvo-1919943933.html
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происшествия, кемеровская область, мариинск, россия
Происшествия, Кемеровская область, Мариинск, Россия
В Кузбассе задержали девять человек за массовую драку в магазине

МВД: в Кузбассе задержали девять человек за массовую драку в магазине

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали девять человек за массовую драку у магазина, среди фигурантов больше половины женщин, сообщает во вторник ГУМВД по Кемеровской области.
В понедельник около 11 вечера (19.00 мск) полицейские в ходе патрулирования обратили внимание на конфликт возле супермаркета по улице Вокзальной в Мариинске.
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"Незадолго до этого на входе в магазин между семейной парой и выходившим из торгового зала мужчиной возникла словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Супруга горожанина позвала на помощь своих знакомых, которые вскоре присоединились к драке. Полицейские пресекли противоправные действия, задержали и доставили девять участников инцидента, которыми оказались местные жители – четыре мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 56 лет - в отдел полиции", – говорится в релизе.
Уточняется, что в отношении зачинщиков конфликта составлены протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои", которая влечет штраф до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов. Все участники потасовки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит, насколько тяжелые травмы они получили.
Кроме того, в отношении всех задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство и за нарушение тишины.
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