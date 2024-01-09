https://ria.ru/20240109/yaponiya-1920234344.html

В Японии начали поисковую операцию в городе, где при пожаре выгорел квартал

В Японии начали поисковую операцию в городе, где при пожаре выгорел квартал - РИА Новости, 09.01.2024

В Японии начали поисковую операцию в городе, где при пожаре выгорел квартал

Крупномасштабная поисковая операция начата в Японии в городе Вадзима, где после землетрясения выгорел целый квартал, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:41

2024-01-09T09:41

2024-01-09T10:01

в мире

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Крупномасштабная поисковая операция начата в Японии в городе Вадзима, где после землетрясения выгорел целый квартал, сообщил телеканал NHK. Вскоре после серии сильных землетрясений 1 января на торгово-туристической улице Асаити, что переводится как улица утреннего рынка, произошел пожар. Квартал из 200 жилых домов и магазинов выгорел дотла. Площадь пожара оценивается в 48 тысяч квадратных метров. Предположительно, основными причинами того, что пожар не был оперативно потушен, стала остановка подачи воды из-за землетрясения, а затем последовавшее предупреждение о большом цунами, которое потребовало незамедлительной эвакуации. В операции принимают участие 100 полицейских, она будет проводиться в течение 4 дней. Ранее председатель местного объединения торговцев квартала, который по счастливой случайности за день до землетрясения уехал в другой город, говорил, что в ассоциацию входило около 190 человек, но из-за того, что все списки сгорели, он смог убедиться в безопасности лишь 50 членов объединения. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Погибли более 200 человек, 565 получили ранения, еще с 323 не удается установить связь. В субботу из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 15,5 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет более 28,1 тысяч человек. На месте работают 6300 сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240102/tsunami-1919454452.html

https://ria.ru/20240105/zemletryaseniya-1919875572.html

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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исикава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году