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При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек

При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.01.2024

При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T02:02

2024-01-09T02:02

2024-01-09T02:10

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.Ранее о взрыве сообщали местные телеканалы. Также публиковались кадры с места ЧП, на которых видны множественные обломки здания."Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы", - сказал он.

https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919501279.html

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