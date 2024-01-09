Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 09.01.2024 (обновлено: 02:10 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/vzryv-1920213795.html
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.01.2024
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T02:02
2024-01-09T02:10
техас
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920212670_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_d95a2147689ddde337eeaa553863ca84.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.Ранее о взрыве сообщали местные телеканалы. Также публиковались кадры с места ЧП, на которых видны множественные обломки здания."Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы", - сказал он.
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919501279.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920212670_84:0:595:383_1920x0_80_0_0_2e8758482bfb7e806032282a9bdac814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
техас, в мире, сша
Техас, В мире, США
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек

Пожарные: при взрыве в отеле в техасском Форт-Уэрте пострадали 11 человек

© Фото : Twitter телеканала NBC DFWПоследствия взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт
Последствия взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Twitter телеканала NBC DFW
Последствия взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.
Ранее о взрыве сообщали местные телеканалы. Также публиковались кадры с места ЧП, на которых видны множественные обломки здания.
Ситуация на острове Рузвельт в Нью-Йорке
Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке
2 января, 18:49
"Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы", - сказал он.
 
ТехасВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала