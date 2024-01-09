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При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.01.2024
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T02:02
2024-01-09T02:02
2024-01-09T02:10
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.Ранее о взрыве сообщали местные телеканалы. Также публиковались кадры с места ЧП, на которых видны множественные обломки здания."Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы", - сказал он.
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техас, в мире, сша
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек
Пожарные: при взрыве в отеле в техасском Форт-Уэрте пострадали 11 человек
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.
Ранее о взрыве сообщали местные телеканалы. Также публиковались кадры с места ЧП, на которых видны множественные обломки здания.
Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке
"Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы", - сказал он.