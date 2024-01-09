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Пользователи ВКонтакте рассказали, с каким настроением проводили 2023 год

Пользователи ВКонтакте рассказали, с каким настроением проводили 2023 год - РИА Новости, 09.01.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, с каким настроением проводили 2023 год

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:35

2024-01-09T11:35

2024-01-09T11:35

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, с каким настроением они провожают 2023 год. Варианты ответа были: с хорошим; с плохим; испытывают нейтральные эмоции; ждут, что 2024 год будет лучше. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что ждут большего от 2024 года. Так ответили почти 30%. Около 26% проводили 2023 год с плохим настроением. Около 25% встречали 2024 год с нейтральным настроением. Около 20% подписчиков проводили 2023 год с плохим настроением. В комментариях многие признались, что ждут от 2024 года хороших новостей, благополучия и процветания.Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян все-таки провожают 2023 год с хорошим настроением.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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