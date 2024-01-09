https://ria.ru/20240109/vagony-1920218220.html

В МЧС рассказали, что было в вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкалье

В МЧС рассказали, что было в вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкалье - РИА Новости, 09.01.2024

В МЧС рассказали, что было в вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкалье

В вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкальском крае, был уголь, отмечает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T05:14

2024-01-09T05:14

2024-01-09T10:05

происшествия

забайкальский край

владивосток

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкальском крае, был уголь, отмечает ГУ МЧС по региону. "На перегоне Бушулей – Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем", — говорится в сообщении. Уточняется, что пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях, отметило ведомство. Причины схода вагонов устанавливаются.Кроме того, по данным ГУ МЧС, ожидаются задержки пассажирских поездов из Владивостока в Москву и в обратном направлении. Отмечается, что все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.

https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html

https://ria.ru/20231111/krushenie-1908830952.html

забайкальский край

владивосток

москва

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происшествия, забайкальский край, владивосток, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд