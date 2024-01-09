СМИ: Украина не сможет восполнить потери после российского удара
MWM: Украина не сможет восполнить потерянные истребители Су-27
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина не сможет восполнить потери истребителей Су-27, уничтоженных Россией, пишет Military Watch Magazine.
"По противоречивым данным, в последнюю неделю декабря были сбиты то ли три, то ли два из немногих оставшихся на Украине Су-27. Эта модель истребителей не стоит на вооружении других государств, присоединившихся к Западу, что сделало невозможным восполнение потерь", — говорится в материале.
Отмечается, что эти самолеты являются самыми мощными среди эксплуатируемых на Украине. Тем не менее авиация ВСУ существенно уступает российской. Автор обращает внимание, что ВС России применяют истребители Су-35, представляющие собой усовершенствованную модификацию, технологическое оснащение которой опережает украинскую модель на 25 лет.
Автор также добавляет, что Киев испытывает острую нехватку ракет класса "земля — воздух". Украинские истребительные подразделения, как сообщается, были отправлены на рискованные задания для противодействия ударам российских беспилотников, чтобы снизить нагрузку на наземную противовоздушную оборону. Аналитики считают, что именно это привело к росту потерь, которые флот понес в последние месяцы.
Су-27 разрабатывали как гораздо более тяжелый и совершенный аналог МиГ-29. В советское время он состоял только на вооружении СССР и Китая из-за своего элитного статуса. Истребителей этой модели нет у стран, входивших в Организацию Варшавского договора, поэтому Киев не сможет получить от своих союзников новую партию уникальных летательных аппаратов, отмечается в публикации.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 170 единиц специальной военной автомобильной техники.