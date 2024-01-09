https://ria.ru/20240109/ukraina-1920344164.html

СМИ: Украина не сможет восполнить потери после российского удара

СМИ: Украина не сможет восполнить потери после российского удара - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ: Украина не сможет восполнить потери после российского удара

Украина не сможет восполнить потери истребителей Су-27, уничтоженных Россией, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:23

2024-01-09T16:23

2024-01-09T17:53

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

су-27

миг-29

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина не сможет восполнить потери истребителей Су-27, уничтоженных Россией, пишет Military Watch Magazine."По противоречивым данным, в последнюю неделю декабря были сбиты то ли три, то ли два из немногих оставшихся на Украине Су-27. Эта модель истребителей не стоит на вооружении других государств, присоединившихся к Западу, что сделало невозможным восполнение потерь", — говорится в материале.Отмечается, что эти самолеты являются самыми мощными среди эксплуатируемых на Украине. Тем не менее авиация ВСУ существенно уступает российской. Автор обращает внимание, что ВС России применяют истребители Су-35, представляющие собой усовершенствованную модификацию, технологическое оснащение которой опережает украинскую модель на 25 лет.Автор также добавляет, что Киев испытывает острую нехватку ракет класса "земля — воздух". Украинские истребительные подразделения, как сообщается, были отправлены на рискованные задания для противодействия ударам российских беспилотников, чтобы снизить нагрузку на наземную противовоздушную оборону. Аналитики считают, что именно это привело к росту потерь, которые флот понес в последние месяцы.Су-27 разрабатывали как гораздо более тяжелый и совершенный аналог МиГ-29. В советское время он состоял только на вооружении СССР и Китая из-за своего элитного статуса. Истребителей этой модели нет у стран, входивших в Организацию Варшавского договора, поэтому Киев не сможет получить от своих союзников новую партию уникальных летательных аппаратов, отмечается в публикации.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318697.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html

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технологии, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, су-27, миг-29, су-35