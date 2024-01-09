https://ria.ru/20240109/ukraina-1920338998.html
Разведчик ВСУ рассказал, почему украинские мужчины не хотят служить
Разведчик ВСУ рассказал, почему украинские мужчины не хотят служить - РИА Новости, 09.01.2024
Разведчик ВСУ рассказал, почему украинские мужчины не хотят служить
Большинство мужчин на Украине не хотят служить, только 20% от количества, которое хотят мобилизовать, имеют мотивацию идти в армию, заявил в интервью изданию... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:06
2024-01-09T16:06
2024-01-09T16:06
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Большинство мужчин на Украине не хотят служить, только 20% от количества, которое хотят мобилизовать, имеют мотивацию идти в армию, заявил в интервью изданию "Украинская правда" командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Крым". "Большинство мужчин не хотят служить. Потому что это поколение, которое родились в 80-90-е, мы не воспитывали в патриотизме, этого настроения нет в массах <…> если искать только мотивированных людей, мы не наберем даже и 20% от того, что сейчас хочет министерство обороны или генеральный штаб", - сказал командир разведвзвода.По его мнению, усиление мобилизации на Украине очень нужно, это "вопрос нашего выживания, армии, боеспособности войска". "У меня люди сейчас сидят на позиции шестые сутки. Я не могу их поменять, потому что их там двое и мне надо дать еще двоих. У меня их нет. У меня во взводе сейчас 6 человек. Но они просто вымотаны, истощены. Человек, который сидит 6 суток в норе, он выйдет либо с простуженными почками, либо это будут отмороженные ноги", - добавил командир украинского разведвзвода. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919813219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Разведчик ВСУ рассказал, почему украинские мужчины не хотят служить
Разведчик ВСУ: молодежь на Украине далека от патриотизма, она не идет в армию
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Большинство мужчин на Украине не хотят служить, только 20% от количества, которое хотят мобилизовать, имеют мотивацию идти в армию, заявил в интервью изданию "Украинская правда
" командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Крым".
"Большинство мужчин не хотят служить. Потому что это поколение, которое родились в 80-90-е, мы не воспитывали в патриотизме, этого настроения нет в массах <…> если искать только мотивированных людей, мы не наберем даже и 20% от того, что сейчас хочет министерство обороны или генеральный штаб", - сказал командир разведвзвода.
На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время
По его мнению, усиление мобилизации на Украине очень нужно, это "вопрос нашего выживания, армии, боеспособности войска".
"У меня люди сейчас сидят на позиции шестые сутки. Я не могу их поменять, потому что их там двое и мне надо дать еще двоих. У меня их нет. У меня во взводе сейчас 6 человек. Но они просто вымотаны, истощены. Человек, который сидит 6 суток в норе, он выйдет либо с простуженными почками, либо это будут отмороженные ноги", - добавил командир украинского разведвзвода.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ Владимир Зеленский
на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.