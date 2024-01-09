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В Германии обратились к России после "страшного предупреждения" Зеленского - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 09.01.2024 (обновлено: 12:05 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920241504.html
В Германии обратились к России после "страшного предупреждения" Зеленского
В Германии обратились к России после "страшного предупреждения" Зеленского - РИА Новости, 09.01.2024
В Германии обратились к России после "страшного предупреждения" Зеленского
Читатели Die Welt активно обсуждают утверждение президента Владимира Зеленского о том, что Россия после Украины пойдет на Европу. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:21
2024-01-09T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
европа
украина
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают утверждение президента Владимира Зеленского о том, что Россия после Украины пойдет на Европу. "Русские, мы знаем, что вы не собираетесь развязывать мировую войну, вы просто хотите защитить свои границы", — написал один из комментаторов. "Зеленскому лучше говорить о мире, а не раздувать угрозу, лишь бы ему дали еще больше оружия", — отметил другой. "Запад своими действиями спровоцировал конфликт на Украине", — поддержал третий. "Зеленский пытается развязать третью мировую войну за наш счет", — поделился мнением еще один из пользователей. "Он уже не знает, как еще привлечь к себе внимание", — заключили читатели. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920230865.html
https://ria.ru/20240109/sanktsii-1920226388.html
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в мире, владимир зеленский, россия, европа, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Европа, Украина

В Германии обратились к России после "страшного предупреждения" Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают утверждение президента Владимира Зеленского о том, что Россия после Украины пойдет на Европу.
"Русские, мы знаем, что вы не собираетесь развязывать мировую войну, вы просто хотите защитить свои границы", — написал один из комментаторов.
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"Зеленскому лучше говорить о мире, а не раздувать угрозу, лишь бы ему дали еще больше оружия", — отметил другой.
"Запад своими действиями спровоцировал конфликт на Украине", — поддержал третий.
"Зеленский пытается развязать третью мировую войну за наш счет", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Он уже не знает, как еще привлечь к себе внимание", — заключили читатели.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияЕвропаУкраина
 
 
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