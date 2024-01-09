Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:36 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/turisty-1920309797.html
Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году
Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024
Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году
Эксперты рассказали, в какие страны поедут российские туристы в 2024 году, в лидерах – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:36
2024-01-09T18:36
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
египет
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:309:3032:2015_1920x0_80_0_0_88558a9729e73bb70a6b9b9d0d996046.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны поедут российские туристы в 2024 году, в лидерах – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, сообщает АТОР.Самый существенный прирост продаж туров в 2024 году туроператоры предсказывают Турции – до 30 процентов. "Прогнозируемый прирост по Таиланду в 2024 году – плюс девять процентов, по Шри-Ланке – плюс два. Укрепятся и другие страны Азии, тот же Китай, который был долгое время недоступен, здесь накопился отложенный спрос", – рассказали в FUN&amp;SUN.В прогнозном рейтинге стран, которые могут в 2024 году стать хитами, многие туроператоры указывают ОАЭ и Египет. "Путевки в Египет покупают, но спрос высоким не назовешь. Сложно объяснить причину. Кто-то просто устал от этого направления, других в 2023 году не устраивали цены", – рассказал представитель турагентства из Москвы."Египет – единственная страна в 2023 году, которая не оправдала ожиданий туротрасли. Это направление стало избыточно дорогим", – сказал вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.Турагенты говорят, что Куба все чаще становится объектом интереса их клиентов. Важным трэвел-трендом, который продолжит укрепляться и в наступившем году, эксперты называют желание россиян менять взгляд на путешествия, делая их оригинальными. Выражается это, прежде всего, в росте спроса на немассовые курорты уже знакомых стран. Но все чаще интересуют россиян и действительно неожиданные направления. "Неудивительными стали запросы на комбинированные туры, малознакомые россиянам локации в популярных странах. Если взять, например, Таиланд, то едут и на отдаленные от Пхукета острова, и на север королевства, где вообще нет моря. Раньше таких запросов практически не было", – рассказал представитель турагентства из Воронежа.
https://ria.ru/20240107/baykal-1918064347.html
таиланд
египет
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6248506423f5e7aa260430685c1967d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, египет, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Египет, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году

АТОР: в 2024 году россияне будут путешествовать в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны поедут российские туристы в 2024 году, в лидерах – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, сообщает АТОР.
Самый существенный прирост продаж туров в 2024 году туроператоры предсказывают Турции – до 30 процентов. "Прогнозируемый прирост по Таиланду в 2024 году – плюс девять процентов, по Шри-Ланке – плюс два. Укрепятся и другие страны Азии, тот же Китай, который был долгое время недоступен, здесь накопился отложенный спрос", – рассказали в FUN&SUN.
В прогнозном рейтинге стран, которые могут в 2024 году стать хитами, многие туроператоры указывают ОАЭ и Египет. "Путевки в Египет покупают, но спрос высоким не назовешь. Сложно объяснить причину. Кто-то просто устал от этого направления, других в 2023 году не устраивали цены", – рассказал представитель турагентства из Москвы.
"Египет – единственная страна в 2023 году, которая не оправдала ожиданий туротрасли. Это направление стало избыточно дорогим", – сказал вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Турагенты говорят, что Куба все чаще становится объектом интереса их клиентов.
Важным трэвел-трендом, который продолжит укрепляться и в наступившем году, эксперты называют желание россиян менять взгляд на путешествия, делая их оригинальными. Выражается это, прежде всего, в росте спроса на немассовые курорты уже знакомых стран.
Но все чаще интересуют россиян и действительно неожиданные направления. "Неудивительными стали запросы на комбинированные туры, малознакомые россиянам локации в популярных странах. Если взять, например, Таиланд, то едут и на отдаленные от Пхукета острова, и на север королевства, где вообще нет моря. Раньше таких запросов практически не было", – рассказал представитель турагентства из Воронежа.
Девушка фотографируется на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Этот лед — огонь!" Зимний Байкал: когда стоит ехать и что нужно знать
7 января, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТаиландЕгипетТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала