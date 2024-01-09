https://ria.ru/20240109/turisty-1920309797.html

Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году

Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024

Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году

Эксперты рассказали, в какие страны поедут российские туристы в 2024 году, в лидерах – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:36

2024-01-09T18:36

2024-01-09T18:36

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

таиланд

египет

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:309:3032:2015_1920x0_80_0_0_88558a9729e73bb70a6b9b9d0d996046.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны поедут российские туристы в 2024 году, в лидерах – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, сообщает АТОР.Самый существенный прирост продаж туров в 2024 году туроператоры предсказывают Турции – до 30 процентов. "Прогнозируемый прирост по Таиланду в 2024 году – плюс девять процентов, по Шри-Ланке – плюс два. Укрепятся и другие страны Азии, тот же Китай, который был долгое время недоступен, здесь накопился отложенный спрос", – рассказали в FUN&SUN.В прогнозном рейтинге стран, которые могут в 2024 году стать хитами, многие туроператоры указывают ОАЭ и Египет. "Путевки в Египет покупают, но спрос высоким не назовешь. Сложно объяснить причину. Кто-то просто устал от этого направления, других в 2023 году не устраивали цены", – рассказал представитель турагентства из Москвы."Египет – единственная страна в 2023 году, которая не оправдала ожиданий туротрасли. Это направление стало избыточно дорогим", – сказал вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.Турагенты говорят, что Куба все чаще становится объектом интереса их клиентов. Важным трэвел-трендом, который продолжит укрепляться и в наступившем году, эксперты называют желание россиян менять взгляд на путешествия, делая их оригинальными. Выражается это, прежде всего, в росте спроса на немассовые курорты уже знакомых стран. Но все чаще интересуют россиян и действительно неожиданные направления. "Неудивительными стали запросы на комбинированные туры, малознакомые россиянам локации в популярных странах. Если взять, например, Таиланд, то едут и на отдаленные от Пхукета острова, и на север королевства, где вообще нет моря. Раньше таких запросов практически не было", – рассказал представитель турагентства из Воронежа.

https://ria.ru/20240107/baykal-1918064347.html

таиланд

египет

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, египет, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море