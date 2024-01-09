Эксперты рассказали, куда россияне будут путешествовать в 2024 году
АТОР: в 2024 году россияне будут путешествовать в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны поедут российские туристы в 2024 году, в лидерах – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, сообщает АТОР.
Самый существенный прирост продаж туров в 2024 году туроператоры предсказывают Турции – до 30 процентов. "Прогнозируемый прирост по Таиланду в 2024 году – плюс девять процентов, по Шри-Ланке – плюс два. Укрепятся и другие страны Азии, тот же Китай, который был долгое время недоступен, здесь накопился отложенный спрос", – рассказали в FUN&SUN.
В прогнозном рейтинге стран, которые могут в 2024 году стать хитами, многие туроператоры указывают ОАЭ и Египет. "Путевки в Египет покупают, но спрос высоким не назовешь. Сложно объяснить причину. Кто-то просто устал от этого направления, других в 2023 году не устраивали цены", – рассказал представитель турагентства из Москвы.
"Египет – единственная страна в 2023 году, которая не оправдала ожиданий туротрасли. Это направление стало избыточно дорогим", – сказал вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Турагенты говорят, что Куба все чаще становится объектом интереса их клиентов.
Важным трэвел-трендом, который продолжит укрепляться и в наступившем году, эксперты называют желание россиян менять взгляд на путешествия, делая их оригинальными. Выражается это, прежде всего, в росте спроса на немассовые курорты уже знакомых стран.
Но все чаще интересуют россиян и действительно неожиданные направления. "Неудивительными стали запросы на комбинированные туры, малознакомые россиянам локации в популярных странах. Если взять, например, Таиланд, то едут и на отдаленные от Пхукета острова, и на север королевства, где вообще нет моря. Раньше таких запросов практически не было", – рассказал представитель турагентства из Воронежа.