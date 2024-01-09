https://ria.ru/20240109/tokmak-1920344345.html

Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов

Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов - РИА Новости, 09.01.2024

Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов

Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:23

2024-01-09T16:23

2024-01-09T16:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

россия

украина

токмак

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - написал Рогов. По его словам, подробности случившегося выясняются.

https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

запорожская область, безопасность, россия, украина, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр