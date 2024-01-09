https://ria.ru/20240109/tokmak-1920344345.html
Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов
Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов - РИА Новости, 09.01.2024
Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов
Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:23
2024-01-09T16:23
2024-01-09T16:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
россия
украина
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - написал Рогов. По его словам, подробности случившегося выясняются.
https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области, работают системы ПВО