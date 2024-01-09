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Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/tokmak-1920344345.html
Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов
Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов - РИА Новости, 09.01.2024
Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов
Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:23
2024-01-09T16:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
россия
украина
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - написал Рогов. По его словам, подробности случившегося выясняются.
https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html
запорожская область
россия
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Россия, Украина, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Система ПВО отражает атаку ВСУ на Токмак, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области, работают системы ПВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - написал Рогов. По его словам, подробности случившегося выясняются.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьРоссияУкраинаТокмакВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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