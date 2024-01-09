https://ria.ru/20240109/ssha-1920326242.html

Американская журналистка раскрыла, как США опозорились перед Россией

Американская журналистка раскрыла, как США опозорились перед Россией - РИА Новости, 09.01.2024

Американская журналистка раскрыла, как США опозорились перед Россией

Тайная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина полностью подорвала доверие к администрации президента США Джо Байдена и сделала США посмешищем перед... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:38

2024-01-09T15:38

2024-01-09T15:38

в мире

сша

россия

китай

ллойд остин

джо байден

си цзиньпин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Тайная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина полностью подорвала доверие к администрации президента США Джо Байдена и сделала США посмешищем перед Россией и Китаем, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм."Какой позор. Потому что мы знаем, что они (Путин и Си Цзиньпин – прим. ред.) отслеживают каждый шаг, каждую запинку Байдена и его команды", — сказала она.США ведут себя неподобающе для сверхдержавы, а настоящий президент не оставил бы без должной реакции такой резонансный случай, добавила Ингрэм."Я думала, что телевизионное шоу устраиваем мы, а не Пентагон", — подчеркнула ведущая.Тот факт, что министр обороны США пропал на несколько дней и никто не заметил его отсутствия, говорит о том, что верхушка власти совершенно не взаимодействует друг с другом, заключили в эфире.На минувшей неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней держал в тайне от Белого дома информацию о местонахождении Остина.Министр обороны США попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.

https://ria.ru/20240108/ostin-1920207339.html

https://ria.ru/20240108/ostin-1920185994.html

сша

россия

китай

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в мире, сша, россия, китай, ллойд остин, джо байден, си цзиньпин, министерство обороны сша