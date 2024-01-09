https://ria.ru/20240109/ssha-1920269671.html

СМИ: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине

СМИ: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине

Чиновники Совета по нацбезопасности США в течение нескольких часов обсуждали с руководителями более чем десятка компаний возможную дополнительную помощь... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:02

2024-01-09T12:02

2024-01-09T12:02

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Чиновники Совета по нацбезопасности США в течение нескольких часов обсуждали с руководителями более чем десятка компаний возможную дополнительную помощь Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц. По информации агентства, представители Белого дома в частности встретились с руководителями фирмы по разработке ПО для спецслужб Palantir, оборонной компании Anduril Industries и разработчика дронов Skydio. "Советники Совета по нацбезопасности в течение несколько часов обсуждали с более чем десятков компаний... как США могут оказать дополнительную помощь Киеву", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что стороны обсудили военные технологии, которые могут помочь Украине. По информации чиновников, эти компании уже напрямую работают с украинскими властями. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от президента Джо Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр