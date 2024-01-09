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СМИ: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ssha-1920269671.html
СМИ: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине
СМИ: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине
Чиновники Совета по нацбезопасности США в течение нескольких часов обсуждали с руководителями более чем десятка компаний возможную дополнительную помощь... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:02
2024-01-09T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Чиновники Совета по нацбезопасности США в течение нескольких часов обсуждали с руководителями более чем десятка компаний возможную дополнительную помощь Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц. По информации агентства, представители Белого дома в частности встретились с руководителями фирмы по разработке ПО для спецслужб Palantir, оборонной компании Anduril Industries и разработчика дронов Skydio. "Советники Совета по нацбезопасности в течение несколько часов обсуждали с более чем десятков компаний... как США могут оказать дополнительную помощь Киеву", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что стороны обсудили военные технологии, которые могут помочь Украине. По информации чиновников, эти компании уже напрямую работают с украинскими властями. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от президента Джо Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html
https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине

Bloomberg: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными фирмами помощь Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Чиновники Совета по нацбезопасности США в течение нескольких часов обсуждали с руководителями более чем десятка компаний возможную дополнительную помощь Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц.
По информации агентства, представители Белого дома в частности встретились с руководителями фирмы по разработке ПО для спецслужб Palantir, оборонной компании Anduril Industries и разработчика дронов Skydio.
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"Советники Совета по нацбезопасности в течение несколько часов обсуждали с более чем десятков компаний... как США могут оказать дополнительную помощь Киеву", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что стороны обсудили военные технологии, которые могут помочь Украине. По информации чиновников, эти компании уже напрямую работают с украинскими властями.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от президента Джо Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
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Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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