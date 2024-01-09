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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных - РИА Новости, 09.01.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных

Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:19

2024-01-09T15:19

2024-01-09T15:44

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки (все - ДНР)."Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика