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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных - РИА Новости, 09.01.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных
Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:19
2024-01-09T15:19
2024-01-09T15:44
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки (все - ДНР)."Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных