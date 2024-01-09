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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 09.01.2024 (обновлено: 15:44 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920320794.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных - РИА Новости, 09.01.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных
Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:19
2024-01-09T15:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки (все - ДНР)."Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
россия
клещеевка
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных

МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки (все - ДНР).
"Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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