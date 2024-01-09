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"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в районе Вербового
"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в районе Вербового - РИА Новости, 09.01.2024
"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в районе Вербового
Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты в РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:09
2024-01-09T05:09
2024-01-09T05:09
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты в районе Вербового на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Действуя в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес огневое поражение по укрепленному опорному пункту ВСУ, уничтожив большое количество пехоты противника, укрывавшейся в нем", - говорится в сообщении. Уточняется, что работа по противнику велась ранним утром, в сумерках. Десантники выдали залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, после чего оперативно перевели боевую машину в походное положение и покинули позицию под прикрытием группы огневой поддержки. "Наша основная задача - своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и так же быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь", - рассказал механик-водитель "Солнцепека" с позывным "Дизель", слова которого приводят в Минобороны. Отмечается, что расчеты беспилотников, которые вели контроль и корректировку стрельбы, зафиксировали поражение целей.
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920217815.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в районе Вербового
МО: "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в районе Вербового
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты в районе Вербового на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Действуя в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес огневое поражение по укрепленному опорному пункту ВСУ, уничтожив большое количество пехоты противника, укрывавшейся в нем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работа по противнику велась ранним утром, в сумерках. Десантники выдали залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, после чего оперативно перевели боевую машину в походное положение и покинули позицию под прикрытием группы огневой поддержки.
"Наша основная задача - своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и так же быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь", - рассказал механик-водитель "Солнцепека" с позывным "Дизель", слова которого приводят в Минобороны.
Отмечается, что расчеты беспилотников, которые вели контроль и корректировку стрельбы, зафиксировали поражение целей.
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