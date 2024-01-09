https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920217946.html

"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в районе Вербового

"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в районе Вербового - РИА Новости, 09.01.2024

"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в районе Вербового

Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты в РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T05:09

2024-01-09T05:09

2024-01-09T05:09

специальная военная операция на украине

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воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты в районе Вербового на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Действуя в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес огневое поражение по укрепленному опорному пункту ВСУ, уничтожив большое количество пехоты противника, укрывавшейся в нем", - говорится в сообщении. Уточняется, что работа по противнику велась ранним утром, в сумерках. Десантники выдали залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, после чего оперативно перевели боевую машину в походное положение и покинули позицию под прикрытием группы огневой поддержки. "Наша основная задача - своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и так же быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь", - рассказал механик-водитель "Солнцепека" с позывным "Дизель", слова которого приводят в Минобороны. Отмечается, что расчеты беспилотников, которые вели контроль и корректировку стрельбы, зафиксировали поражение целей.

https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920217815.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность