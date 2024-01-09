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"Акации" уничтожили "опорники" и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920217815.html
"Акации" уничтожили "опорники" и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении
"Акации" уничтожили "опорники" и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.01.2024
"Акации" уничтожили "опорники" и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, бронетехнику и живую силу... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:07
2024-01-09T05:07
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ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ. &lt;…&gt; По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотников, подтвердили уничтожение целей. В Минобороны также рассказали, что бойцы одного из расчетов "Акации" дружат 17 лет. "Мы как братья друг другу. Мы еще до СВО в один из дней вместе решили пойти в армию, и вот собрались, приехали в военкомат, подписали контракт и приехали в воинскую часть для прохождения военной службы. А когда началась СВО, вместе прибыли сюда для выполнения боевых задач", - рассказал наводчик орудия с позывным "Цыган".
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920217439.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Акации" уничтожили "опорники" и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении

МО: "Акации" уничтожили "опорники" и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Самоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ. <…> По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотников, подтвердили уничтожение целей.
В Минобороны также рассказали, что бойцы одного из расчетов "Акации" дружат 17 лет.
"Мы как братья друг другу. Мы еще до СВО в один из дней вместе решили пойти в армию, и вот собрались, приехали в военкомат, подписали контракт и приехали в воинскую часть для прохождения военной службы. А когда началась СВО, вместе прибыли сюда для выполнения боевых задач", - рассказал наводчик орудия с позывным "Цыган".
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