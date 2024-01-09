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Российская авиация нанесла ракетный удар по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920217439.html
Российская авиация нанесла ракетный удар по ВСУ на Донецком направлении
Российская авиация нанесла ракетный удар по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.01.2024
Российская авиация нанесла ракетный удар по ВСУ на Донецком направлении
Экипажи российской армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:04
2024-01-09T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-8 амтш
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экипажи российской армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на донецком направлении", - говорится в сообщении. В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате удара все цели были уничтожены. "Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета" – приводит ведомство слова летчика Ми-28Н с позывным "Овод".
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-8 АМТШ, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская авиация нанесла ракетный удар по ВСУ на Донецком направлении

МО: российская авиация нанесла ракетный удар по ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экипажи российской армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на донецком направлении", - говорится в сообщении.
В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате удара все цели были уничтожены.
"Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета" – приводит ведомство слова летчика Ми-28Н с позывным "Овод".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-8 АМТШВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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