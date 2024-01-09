https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920216757.html
Связисты ВДВ обеспечивают управление подразделениями на Артемовском участке
Связисты ВДВ обеспечивают управление подразделениями на Артемовском участке - РИА Новости, 09.01.2024
Связисты ВДВ обеспечивают управление подразделениями на Артемовском участке
Подразделения связи ивановских десантников обеспечивают устойчивое управление воинскими частями и подразделениями в ходе боевых действий на артемовском... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T04:04
2024-01-09T04:04
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Подразделения связи ивановских десантников обеспечивают устойчивое управление воинскими частями и подразделениями в ходе боевых действий на артемовском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения связи ивановских десантников обеспечивают устойчивое управление воинскими частями и подразделениями в ходе ведения боевых действий на артемовском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что десантники-связисты в составе оперативных групп одними из первых выдвигаются в новые районы базирования для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками. "Расчеты мобильных станций спутниковой связи выдвигаются и занимают районы, которые заранее были проверены подразделениями разведки и инженерных войск… Действуют оперативно и скрытно, так как системы связи и управления войсками – одни из самых приоритетных целей для вражеской артиллерии и диверсионно-разведывательных групп", - пояснили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, за счет поставок новых и современных образцов техники связи и автоматизации управления в зоне СВО широко внедряются современные информационные и телекоммуникационные технологии. Ивановскими связистами-десантниками ежедневно проводится более 10 сеансов защищенной видеоконференцсвязи с большим количеством абонентов.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Связисты ВДВ обеспечивают управление подразделениями на Артемовском участке
МО: связисты ВДВ обеспечивают управление подразделениями на Артемовском участке
ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Подразделения связи ивановских десантников обеспечивают устойчивое управление воинскими частями и подразделениями в ходе боевых действий на артемовском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Подразделения связи ивановских десантников обеспечивают устойчивое управление воинскими частями и подразделениями в ходе ведения боевых действий на артемовском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что десантники-связисты в составе оперативных групп одними из первых выдвигаются в новые районы базирования для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками.
"Расчеты мобильных станций спутниковой связи выдвигаются и занимают районы, которые заранее были проверены подразделениями разведки и инженерных войск… Действуют оперативно и скрытно, так как системы связи и управления войсками – одни из самых приоритетных целей для вражеской артиллерии и диверсионно-разведывательных групп", - пояснили в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, за счет поставок новых и современных образцов техники связи и автоматизации управления в зоне СВО широко внедряются современные информационные и телекоммуникационные технологии. Ивановскими связистами-десантниками ежедневно проводится более 10 сеансов защищенной видеоконференцсвязи с большим количеством абонентов.
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском