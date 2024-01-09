https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920216424.html

Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском

Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском - РИА Новости, 09.01.2024

Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском

Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T04:02

2024-01-09T04:02

2024-01-09T04:02

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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской пехоты, уничтожив бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач противотанковый расчет разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль и сорвал ротацию групп ВСУ на купянском направлении", - заявили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение различным вооружением, в том числе ударными беспилотниками.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность