https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920216424.html
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском - РИА Новости, 09.01.2024
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском
Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T04:02
2024-01-09T04:02
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской пехоты, уничтожив бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач противотанковый расчет разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль и сорвал ротацию групп ВСУ на купянском направлении", - заявили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение различным вооружением, в том числе ударными беспилотниками.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском
МО: разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской пехоты, уничтожив бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач противотанковый расчет разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль и сорвал ротацию групп ВСУ на купянском направлении", - заявили в МО РФ.
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В ведомстве уточнили, что разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение различным вооружением, в том числе ударными беспилотниками.