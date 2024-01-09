Рейтинг@Mail.ru
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920216424.html
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском - РИА Новости, 09.01.2024
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском
Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T04:02
2024-01-09T04:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_c3d4420bc78f71f2491f950307886d15.jpg
ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской пехоты, уничтожив бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач противотанковый расчет разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль и сорвал ротацию групп ВСУ на купянском направлении", - заявили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение различным вооружением, в том числе ударными беспилотниками.
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920215859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9744481c9b23307ca43c7fdc3bb15350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском

МО: разведчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ под Купянском

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской пехоты, уничтожив бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач противотанковый расчет разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль и сорвал ротацию групп ВСУ на купянском направлении", - заявили в МО РФ.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Военные инженеры уничтожили немецкие кассетные мины под Купянском
Вчера, 03:05
В ведомстве уточнили, что разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение различным вооружением, в том числе ударными беспилотниками.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала