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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:05
2024-01-09T17:05
2024-01-09T17:26
инфографика
спецоперация
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 января 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении. Параллельно поражены 109 артиллерийских расчетов, 126 районов скопления живой силы и техники. Уничтожен склад боеприпасов. Средства противовоздушной обороны перехватили десять реактивных снарядов РСЗО Vampire и шесть украинских беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 546 беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, 1201 реактивную систему залпового огня, 14 538 танков и других бронемашин, 7676 орудий полевой артиллерии и 17 223 единицы автомобильной техники.
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спецоперация, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 января 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения отбили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении. Параллельно поражены 109 артиллерийских расчетов, 126 районов скопления живой силы и техники. Уничтожен склад боеприпасов. Средства противовоздушной обороны перехватили десять реактивных снарядов РСЗО Vampire и шесть украинских беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 546 беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, 1201 реактивную систему залпового огня, 14 538 танков и других бронемашин, 7676 орудий полевой артиллерии и 17 223 единицы автомобильной техники.