https://ria.ru/20240109/snegopad-1920260874.html

Пушилин поручил усилить работу по очистке дорог в ДНР после снегопада

Пушилин поручил усилить работу по очистке дорог в ДНР после снегопада - РИА Новости, 09.01.2024

Пушилин поручил усилить работу по очистке дорог в ДНР после снегопада

Глава ДНР Денис Пушилин назвал "критической" ситуацию с последствиями сильного снегопада в регионе и поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:44

2024-01-09T11:44

2024-01-09T11:44

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал "критической" ситуацию с последствиями сильного снегопада в регионе и поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить работу по расчистке дорог и тротуаров. "Учитывая критическую ситуацию с последствиями непогоды поручил минтрансу ДНР, минстрою ДНР, администрациям городов и районов продолжать усиленную работу по расчистке и обработке автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных зон, остановочных пунктов, придомовых территорий и других общественных мест, а также привлекать все возможные дополнительные ресурсы к решению этой проблемы и держать данный вопрос на строгом контроле", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он отметил, что сильный снегопад ухудшил ситуацию на дорогах, уборка снега производится в круглосуточном режиме, задействовано около 350 единиц спецтехники и дорожных машин, около одной тысячи человек.

https://ria.ru/20240108/moskva-1920139863.html

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донецкая народная республика, денис пушилин