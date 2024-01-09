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Пушилин поручил усилить работу по очистке дорог в ДНР после снегопада - РИА Новости, 09.01.2024
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11:44 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/snegopad-1920260874.html
Пушилин поручил усилить работу по очистке дорог в ДНР после снегопада
Пушилин поручил усилить работу по очистке дорог в ДНР после снегопада - РИА Новости, 09.01.2024
Пушилин поручил усилить работу по очистке дорог в ДНР после снегопада
Глава ДНР Денис Пушилин назвал "критической" ситуацию с последствиями сильного снегопада в регионе и поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:44
2024-01-09T11:44
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал "критической" ситуацию с последствиями сильного снегопада в регионе и поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить работу по расчистке дорог и тротуаров. "Учитывая критическую ситуацию с последствиями непогоды поручил минтрансу ДНР, минстрою ДНР, администрациям городов и районов продолжать усиленную работу по расчистке и обработке автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных зон, остановочных пунктов, придомовых территорий и других общественных мест, а также привлекать все возможные дополнительные ресурсы к решению этой проблемы и держать данный вопрос на строгом контроле", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он отметил, что сильный снегопад ухудшил ситуацию на дорогах, уборка снега производится в круглосуточном режиме, задействовано около 350 единиц спецтехники и дорожных машин, около одной тысячи человек.
https://ria.ru/20240108/moskva-1920139863.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин поручил усилить работу по очистке дорог в ДНР после снегопада

Глава ДНР поручил усилить работу по очистке дорог и тротуаров после снегопада

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал "критической" ситуацию с последствиями сильного снегопада в регионе и поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить работу по расчистке дорог и тротуаров.
"Учитывая критическую ситуацию с последствиями непогоды поручил минтрансу ДНР, минстрою ДНР, администрациям городов и районов продолжать усиленную работу по расчистке и обработке автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных зон, остановочных пунктов, придомовых территорий и других общественных мест, а также привлекать все возможные дополнительные ресурсы к решению этой проблемы и держать данный вопрос на строгом контроле", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Он отметил, что сильный снегопад ухудшил ситуацию на дорогах, уборка снега производится в круглосуточном режиме, задействовано около 350 единиц спецтехники и дорожных машин, около одной тысячи человек.
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