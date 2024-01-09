https://ria.ru/20240109/slovakiya-1920387250.html

В Словакии началась президентская избирательная кампания

В Словакии началась президентская избирательная кампания - РИА Новости, 09.01.2024

В Словакии началась президентская избирательная кампания

Президентская избирательная кампания стартовала в Словакии, она закончится 21 марта, за два дня до выборов, а выдвижение кандидатов завершится 30 января,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:58

2024-01-09T19:58

2024-01-09T19:58

в мире

словакия

иван корчок

зузана чапутова

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Президентская избирательная кампания стартовала в Словакии, она закончится 21 марта, за два дня до выборов, а выдвижение кандидатов завершится 30 января, сообщило МВД страны. "Избирательная кампания началась 9 января, срок для подачи кандидатур истекает 30 января", - говорится в сообщении МВД Словакии. Избирательная кампания закончится за 48 часов до дня выборов президента Словакии, первый тур которых назначен на 23 марта, если потребуется проведение второго тура 6 апреля, она также завершится за 48 часов до этого срока. В МВД уточнили, что каждый кандидат должен заручиться поддержкой минимум 15 депутатов парламента либо по меньшей мере 15 тысяч граждан Словакии. Предложенные кандидатуры будут проверены на соответствие необходимым условиям в течение двух недель. Каждый кандидат на пост президента может потратить на свою избирательную кампанию до 500 тысяч евро. Действующая глава Словакии Зузана Чапутова в июне 2023 года заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает в 2024 году. По данным последних социологических исследований, наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента республики Петер Пеллегрини. Он планирует официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на следующей неделе. Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок ранее сообщил, что ему уже удалось собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. По данным последних опросов, Корчок может занять на предстоящих выборах второе место. О президентских амбициях также ранее заявил еще один бывший глава МИД Словакии Ян Кубиш, он уже собрал 15 тысяч подписей граждан республики, необходимых для выдвижения его кандидатуры. Бороться за пост президента собирается и бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава минюста Штефан Гарабин, он был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году и по итогам первого тура занял третье место.

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

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в мире, словакия, иван корчок, зузана чапутова, петер пеллегрини