Рейтинг@Mail.ru
В Словакии началась президентская избирательная кампания - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/slovakiya-1920387250.html
В Словакии началась президентская избирательная кампания
В Словакии началась президентская избирательная кампания - РИА Новости, 09.01.2024
В Словакии началась президентская избирательная кампания
Президентская избирательная кампания стартовала в Словакии, она закончится 21 марта, за два дня до выборов, а выдвижение кандидатов завершится 30 января,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:58
2024-01-09T19:58
в мире
словакия
иван корчок
зузана чапутова
петер пеллегрини
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg
БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Президентская избирательная кампания стартовала в Словакии, она закончится 21 марта, за два дня до выборов, а выдвижение кандидатов завершится 30 января, сообщило МВД страны. "Избирательная кампания началась 9 января, срок для подачи кандидатур истекает 30 января", - говорится в сообщении МВД Словакии. Избирательная кампания закончится за 48 часов до дня выборов президента Словакии, первый тур которых назначен на 23 марта, если потребуется проведение второго тура 6 апреля, она также завершится за 48 часов до этого срока. В МВД уточнили, что каждый кандидат должен заручиться поддержкой минимум 15 депутатов парламента либо по меньшей мере 15 тысяч граждан Словакии. Предложенные кандидатуры будут проверены на соответствие необходимым условиям в течение двух недель. Каждый кандидат на пост президента может потратить на свою избирательную кампанию до 500 тысяч евро. Действующая глава Словакии Зузана Чапутова в июне 2023 года заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает в 2024 году. По данным последних социологических исследований, наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента республики Петер Пеллегрини. Он планирует официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на следующей неделе. Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок ранее сообщил, что ему уже удалось собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. По данным последних опросов, Корчок может занять на предстоящих выборах второе место. О президентских амбициях также ранее заявил еще один бывший глава МИД Словакии Ян Кубиш, он уже собрал 15 тысяч подписей граждан республики, необходимых для выдвижения его кандидатуры. Бороться за пост президента собирается и бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава минюста Штефан Гарабин, он был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году и по итогам первого тура занял третье место.
https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html
https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html
https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_68008eca89878b0b1ba240c6bb04faba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, иван корчок, зузана чапутова, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Иван Корчок, Зузана Чапутова, Петер Пеллегрини
В Словакии началась президентская избирательная кампания

МВД Словакии: в стране началась президентская избирательная кампания

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Президентская избирательная кампания стартовала в Словакии, она закончится 21 марта, за два дня до выборов, а выдвижение кандидатов завершится 30 января, сообщило МВД страны.
"Избирательная кампания началась 9 января, срок для подачи кандидатур истекает 30 января", - говорится в сообщении МВД Словакии.
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Союзник Украины выбрал Россию. Киев может остаться без оружия
2 октября 2023, 13:47
Избирательная кампания закончится за 48 часов до дня выборов президента Словакии, первый тур которых назначен на 23 марта, если потребуется проведение второго тура 6 апреля, она также завершится за 48 часов до этого срока.
В МВД уточнили, что каждый кандидат должен заручиться поддержкой минимум 15 депутатов парламента либо по меньшей мере 15 тысяч граждан Словакии. Предложенные кандидатуры будут проверены на соответствие необходимым условиям в течение двух недель.
Каждый кандидат на пост президента может потратить на свою избирательную кампанию до 500 тысяч евро.
Действующая глава Словакии Зузана Чапутова в июне 2023 года заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает в 2024 году.
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Наступивший 2024 год станет годом глобальных выборов
2 января, 09:30
По данным последних социологических исследований, наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента республики Петер Пеллегрини. Он планирует официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на следующей неделе.
Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок ранее сообщил, что ему уже удалось собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. По данным последних опросов, Корчок может занять на предстоящих выборах второе место.
О президентских амбициях также ранее заявил еще один бывший глава МИД Словакии Ян Кубиш, он уже собрал 15 тысяч подписей граждан республики, необходимых для выдвижения его кандидатуры.
Бороться за пост президента собирается и бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава минюста Штефан Гарабин, он был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году и по итогам первого тура занял третье место.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Союзник Украины поддержал Россию. Киев готовится к удару с тыла
25 сентября 2023, 08:00
 
В миреСловакияИван КорчокЗузана ЧапутоваПетер Пеллегрини
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала