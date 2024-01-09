https://ria.ru/20240109/sharlot-1920310661.html

Суд в Самаре рассмотрит апелляцию на арест певца Шарлота

Суд в Самаре рассмотрит апелляцию на арест певца Шарлота - РИА Новости, 09.01.2024

Суд в Самаре рассмотрит апелляцию на арест певца Шарлота

Самарский областной суд завтра рассмотрит апелляционную жалобу защиты певца Эдуарда Шарлота на арест, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:45

2024-01-09T14:45

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САМАРА, 9 янв — РИА Новости. Самарский областной суд завтра рассмотрит апелляционную жалобу защиты певца Эдуарда Шарлота на арест, сообщается на сайте суда. В картотеке суда указано, что материалы дела поступили в судебную инстанцию во вторник. Судебное заседание назначено на 10 января, 8.30 мск. Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января. По версии следствия, артист разместил в Instagram* ряд видеороликов, ставших причиной возбуждения трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). На этих роликах Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. Позже источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о возбуждении нового уголовного дела после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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россия, эдуард шарлот, самара, давид тухманов, общество