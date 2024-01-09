https://ria.ru/20240109/sevastopol-1920383171.html

Губернатор Севастополя назвал объявления с призывом покинуть город фейком

Губернатор Севастополя назвал объявления с призывом покинуть город фейком - РИА Новости, 09.01.2024

Губернатор Севастополя назвал объявления с призывом покинуть город фейком

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал фейком якобы появившиеся в городе объявления с призывами покинуть город из-за ожидаемых массовых ракетных ударов... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:18

2024-01-09T19:18

2024-01-09T19:18

специальная военная операция на украине

севастополь

украина

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал фейком якобы появившиеся в городе объявления с призывами покинуть город из-за ожидаемых массовых ракетных ударов со стороны украинских войск. "Укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылают по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, за разгоняемым фейком стоит Центр информационно-психологических операций Украины. "Объявления украшены гербом Севастополя, что должно натолкнуть людей на мысль о том, что это официальная информация. На картинке написано, что ожидаются массовые ракетные удары по нашему городу. Всех призывают срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки. Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми", - подчеркнул губернатор. Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации, а также сообщать в случае появления подобных объявлений в городе в специально созданный в Telegram чат-бот @oborona92bot. "Информация будет оперативно доступна всем силовым ведомствам", - подчеркнул Развожаев.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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севастополь, украина, михаил развожаев, происшествия