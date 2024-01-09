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На юге Камчатки неожиданно встретили рысь - РИА Новости, 09.01.2024
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Хорошие новости
 
09:11 09.01.2024 (обновлено: 18:04 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/rys-1920229301.html
На юге Камчатки неожиданно встретили рысь
На юге Камчатки неожиданно встретили рысь - РИА Новости, 09.01.2024
На юге Камчатки неожиданно встретили рысь
Инспекторы Южно-Камчатского федерального заказника имени Тихона Шпиленка встретили редкое для этого региона животное — рысь, рассказала пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:11
2024-01-09T18:04
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 янв — РИА Новости. Инспекторы Южно-Камчатского федерального заказника имени Тихона Шпиленка встретили редкое для этого региона животное — рысь, рассказала пресс-служба природоохранного резервата. &quot;Во время патрулирования территории инспекторы обнаружили на побережье Охотского моря следы рыси, а затем увидели и самого зверя. Для юга Камчатки это большая редкость — в последний раз близкий визуальный контакт со скрытным зверем из семейства кошачьих в заказнике произошел пять лет назад&quot;, — говорится в сообщении.Тогда, зимой 2019 года, рысь наблюдали у кордона "Озерный" на берегу Курильского озера, расположенного в самом сердце Южно-Камчатского федерального заказника. В этот раз зверь прошел по прибойной линии Охотского моря и скрылся в кустах. Рысь не принадлежит к числу исконных обитателей Камчатки. Впервые представителей этого семейства заметили на севере полуострова, примерно в 1200 километрах от Курильского озера, в начале ХХ века. Предполагается, что рыси мигрировали с территории Якутии, а затем и из Магаданской области. В 1970-х годах их замечали охотники в центральной части Камчатки, а на юге полуострова рысь впервые встретили в конце ХХ века. Южно-Камчатский федеральный заказник имени Тихона Шпиленка находится на юге полуострова Камчатка в Елизовском (примерно 60 процентов) и Усть-Большерецком (40 процентов) районах. Включает в себя острова Гаврюшкин Камень и Уташуд, расположенные в акватории Тихого океана. Общая площадь — 322 тысячи гектаров.
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общество, камчатка, охотское море, магаданская область
Хорошие новости, Общество, Камчатка, Охотское море, Магаданская область
На юге Камчатки неожиданно встретили рысь

Инспекторы Кроноцкого заповедника встретили редкую для юга Камчатки рысь

© Кроноцкий заповедник/TelegramРысь, обнаруженная на побережье Охотского моря на Камчатке
Рысь, обнаруженная на побережье Охотского моря на Камчатке
© Кроноцкий заповедник/Telegram
Рысь, обнаруженная на побережье Охотского моря на Камчатке
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 янв — РИА Новости. Инспекторы Южно-Камчатского федерального заказника имени Тихона Шпиленка встретили редкое для этого региона животное — рысь, рассказала пресс-служба природоохранного резервата.
«

"Во время патрулирования территории инспекторы обнаружили на побережье Охотского моря следы рыси, а затем увидели и самого зверя. Для юга Камчатки это большая редкость — в последний раз близкий визуальный контакт со скрытным зверем из семейства кошачьих в заказнике произошел пять лет назад", — говорится в сообщении.

Тогда, зимой 2019 года, рысь наблюдали у кордона "Озерный" на берегу Курильского озера, расположенного в самом сердце Южно-Камчатского федерального заказника. В этот раз зверь прошел по прибойной линии Охотского моря и скрылся в кустах.
Рысь не принадлежит к числу исконных обитателей Камчатки. Впервые представителей этого семейства заметили на севере полуострова, примерно в 1200 километрах от Курильского озера, в начале ХХ века. Предполагается, что рыси мигрировали с территории Якутии, а затем и из Магаданской области. В 1970-х годах их замечали охотники в центральной части Камчатки, а на юге полуострова рысь впервые встретили в конце ХХ века.
Южно-Камчатский федеральный заказник имени Тихона Шпиленка находится на юге полуострова Камчатка в Елизовском (примерно 60 процентов) и Усть-Большерецком (40 процентов) районах. Включает в себя острова Гаврюшкин Камень и Уташуд, расположенные в акватории Тихого океана. Общая площадь — 322 тысячи гектаров.
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