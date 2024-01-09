https://ria.ru/20240109/rozhdenie-1920391314.html

В Москве женщина родила дочь на станции метро

В Москве женщина родила дочь на станции метро - РИА Новости, 09.01.2024

В Москве женщина родила дочь на станции метро

В Москве женщина родила дочь на станции метро "Нагатинская", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:42

2024-01-09T20:42

2024-01-09T21:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Москве женщина родила дочь на станции метро "Нагатинская", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "У нас очень добрая и неожиданная новость. Сегодня вечером на станции метро "Нагатинская" родилась девочка. Помогал пассажирке дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции, был рядом, пока не приехали медики", — говорится в посте.Отмечается, что ребенок родился до приезда скорой, с ним и матерью все в порядке.

https://ria.ru/20240102/saratov-1919481802.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва