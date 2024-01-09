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В Москве женщина родила дочь на станции метро - РИА Новости, 09.01.2024
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20:42 09.01.2024 (обновлено: 21:24 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/rozhdenie-1920391314.html
В Москве женщина родила дочь на станции метро
В Москве женщина родила дочь на станции метро - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве женщина родила дочь на станции метро
В Москве женщина родила дочь на станции метро "Нагатинская", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:42
2024-01-09T21:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Москве женщина родила дочь на станции метро "Нагатинская", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "У нас очень добрая и неожиданная новость. Сегодня вечером на станции метро "Нагатинская" родилась девочка. Помогал пассажирке дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции, был рядом, пока не приехали медики", — говорится в посте.Отмечается, что ребенок родился до приезда скорой, с ним и матерью все в порядке.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве женщина родила дочь на станции метро

В Москве женщина родила дочь на станции метро "Нагатинская"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Москве женщина родила дочь на станции метро "Нагатинская", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"У нас очень добрая и неожиданная новость. Сегодня вечером на станции метро "Нагатинская" родилась девочка. Помогал пассажирке дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции, был рядом, пока не приехали медики", — говорится в посте.
Отмечается, что ребенок родился до приезда скорой, с ним и матерью все в порядке.
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