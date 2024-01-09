https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920297586.html

Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года

Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года - РИА Новости, 09.01.2024

Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года

При поддержке Росприроднадзора было спасено 17 белых медведей за последние четыре года, заявила глава ведомства Светлана Радионова. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:40

2024-01-09T13:40

2024-01-09T13:40

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При поддержке Росприроднадзора было спасено 17 белых медведей за последние четыре года, заявила глава ведомства Светлана Радионова. "Самый большой наш, наверное, охраняемый хищник, самый умный зверь России – это белый медведь. Это наша гордость, арктический хищник. Семнадцать мишек нам удалось спасти за последние четыре года", - сказала Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, четверо из них были помещены в зоопарки, потому что в естественную среду обитания их уже нельзя было вернуть.

https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920273635.html

россия

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россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)