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Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года - РИА Новости, 09.01.2024
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13:40 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920297586.html
Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года
Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года - РИА Новости, 09.01.2024
Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года
При поддержке Росприроднадзора было спасено 17 белых медведей за последние четыре года, заявила глава ведомства Светлана Радионова. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:40
2024-01-09T13:40
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При поддержке Росприроднадзора было спасено 17 белых медведей за последние четыре года, заявила глава ведомства Светлана Радионова. "Самый большой наш, наверное, охраняемый хищник, самый умный зверь России – это белый медведь. Это наша гордость, арктический хищник. Семнадцать мишек нам удалось спасти за последние четыре года", - сказала Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, четверо из них были помещены в зоопарки, потому что в естественную среду обитания их уже нельзя было вернуть.
https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920273635.html
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россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года

Радионова: Росприроднадзор спас 17 белых медведей за последние четыре года

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБелая медведица с медвежонком
Белая медведица с медвежонком - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Белая медведица с медвежонком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При поддержке Росприроднадзора было спасено 17 белых медведей за последние четыре года, заявила глава ведомства Светлана Радионова.
"Самый большой наш, наверное, охраняемый хищник, самый умный зверь России – это белый медведь. Это наша гордость, арктический хищник. Семнадцать мишек нам удалось спасти за последние четыре года", - сказала Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, четверо из них были помещены в зоопарки, потому что в естественную среду обитания их уже нельзя было вернуть.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора
Вчера, 12:11
 
РоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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