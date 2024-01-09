https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920273635.html

Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора

Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора - РИА Новости, 09.01.2024

Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, она доложит о работе ведомства, сообщил... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:11

2024-01-09T12:11

2024-01-09T12:12

политика

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

дмитрий песков

владимир путин

светлана радионова

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, она доложит о работе ведомства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Президент работает в Кремле. Сегодня идут встречи рабочие. Среди прочих на докладе у президента будет глава Росприроднадзора. Светлана Радионова расскажет о делах экологических", - сообщил Песков.Глава Росприроднадзора доложит Путину о реализации федеральных программ, о работе ведомства в истекшем 2023 году и о планах на 2024 год. "Очень обширный участок работы, тем более для нашей страны с ее географическими размерами", - заявил Песков, отметив, что другие встречи у президента будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20231202/poligony-1913292984.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, дмитрий песков, владимир путин, светлана радионова