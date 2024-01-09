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Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора - РИА Новости, 09.01.2024
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12:11 09.01.2024 (обновлено: 12:12 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920273635.html
Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора
Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора - РИА Новости, 09.01.2024
Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, она доложит о работе ведомства, сообщил... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:11
2024-01-09T12:12
политика
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
дмитрий песков
владимир путин
светлана радионова
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, она доложит о работе ведомства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Президент работает в Кремле. Сегодня идут встречи рабочие. Среди прочих на докладе у президента будет глава Росприроднадзора. Светлана Радионова расскажет о делах экологических", - сообщил Песков.Глава Росприроднадзора доложит Путину о реализации федеральных программ, о работе ведомства в истекшем 2023 году и о планах на 2024 год. "Очень обширный участок работы, тем более для нашей страны с ее географическими размерами", - заявил Песков, отметив, что другие встречи у президента будут носить непубличный характер.
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политика, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, дмитрий песков, владимир путин, светлана радионова
Политика, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Светлана Радионова
Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора

Песков: Путин в Кремле примет главу Росприроднадзора Радионову

© Фото : пресс-служба РосприроднадзораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : пресс-служба Росприроднадзора
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, она доложит о работе ведомства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Президент работает в Кремле. Сегодня идут встречи рабочие. Среди прочих на докладе у президента будет глава Росприроднадзора. Светлана Радионова расскажет о делах экологических", - сообщил Песков.
Глава Росприроднадзора доложит Путину о реализации федеральных программ, о работе ведомства в истекшем 2023 году и о планах на 2024 год. "Очень обширный участок работы, тем более для нашей страны с ее географическими размерами", - заявил Песков, отметив, что другие встречи у президента будут носить непубличный характер.
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ПолитикаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСветлана Радионова
 
 
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