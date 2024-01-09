https://ria.ru/20240109/reys-1920298139.html

Авиарейс из Тюмени в Сочи задержали на 11 часов из-за технических неполадок

Авиарейс из Тюмени в Сочи задержали на 11 часов из-за технических неполадок - РИА Новости, 09.01.2024

Авиарейс из Тюмени в Сочи задержали на 11 часов из-за технических неполадок

Авиарейс из Тюмени в Сочи задерживается на 11 часов из-за технических неполадок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:43

2024-01-09T13:43

2024-01-09T13:47

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 9 янв – РИА Новости. Авиарейс из Тюмени в Сочи задерживается на 11 часов из-за технических неполадок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Как отмечается в сообщении, 9 января "по технической причине" в аэропорту "Рощино" произошла задержка рейса ЕО510 авиакомпании "Икар" по маршруту Тюмень – Сочи. Вылет перенесли с 07.25 местного времени на 18.40. На рейс зарегистрировано 195 пассажиров. "Оказание комплекса услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры", – сказано в релизе. По информации Telegram-канала Ural Mash, самолет уже разгонялся по взлетной полосе, когда сработал сигнал о разгерметизации двери, лайнер вернули на стоянку.

https://ria.ru/20240109/boeing-1920226547.html

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происшествия, тюмень, сочи, новости - туризм