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В небе над Курском сработали системы ПВО - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 09.01.2024 (обновлено: 15:17 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/pvo-1920317103.html
В небе над Курском сработали системы ПВО
В небе над Курском сработали системы ПВО - РИА Новости, 09.01.2024
В небе над Курском сработали системы ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО и попросил жителей сохранять... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:05
2024-01-09T15:17
происшествия
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО и попросил жителей сохранять спокойствие."В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!", — сообщил Старовойт.В ходе оперативного совещания Старовойт сообщил, что в 2024 году власти получили от жителей региона 49 звонков с предупреждением о беспилотниках. С начала проведения специальной военной операции таких звонков было 3414.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
В небе над Курском сработали системы ПВО

Старовойт: в небе над Курском сработали системы ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО и попросил жителей сохранять спокойствие.
"В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!", — сообщил Старовойт.
В ходе оперативного совещания Старовойт сообщил, что в 2024 году власти получили от жителей региона 49 звонков с предупреждением о беспилотниках. С начала проведения специальной военной операции таких звонков было 3414.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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