https://ria.ru/20240109/pvo-1920317103.html

В небе над Курском сработали системы ПВО

В небе над Курском сработали системы ПВО - РИА Новости, 09.01.2024

В небе над Курском сработали системы ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО и попросил жителей сохранять... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:05

2024-01-09T15:05

2024-01-09T15:17

происшествия

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО и попросил жителей сохранять спокойствие."В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!", — сообщил Старовойт.В ходе оперативного совещания Старовойт сообщил, что в 2024 году власти получили от жителей региона 49 звонков с предупреждением о беспилотниках. С начала проведения специальной военной операции таких звонков было 3414.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

курская область

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происшествия, курская область, роман старовойт