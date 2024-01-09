https://ria.ru/20240109/pvo-1920317103.html
В небе над Курском сработали системы ПВО
В небе над Курском сработали системы ПВО - РИА Новости, 09.01.2024
В небе над Курском сработали системы ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО и попросил жителей сохранять... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:05
2024-01-09T15:05
2024-01-09T15:17
происшествия
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО и попросил жителей сохранять спокойствие."В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!", — сообщил Старовойт.В ходе оперативного совещания Старовойт сообщил, что в 2024 году власти получили от жителей региона 49 звонков с предупреждением о беспилотниках. С начала проведения специальной военной операции таких звонков было 3414.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
В небе над Курском сработали системы ПВО
Старовойт: в небе над Курском сработали системы ПВО