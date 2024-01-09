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В Самаре возбудили дело после нападения собак на девушку у метро
В Самаре возбудили дело после нападения собак на девушку у метро - РИА Новости, 09.01.2024
В Самаре возбудили дело после нападения собак на девушку у метро
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на девушку в Самаре, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:33
2024-01-09T13:33
2024-01-09T13:33
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на девушку в Самаре, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области на своей странице во "ВКонтакте". По данным следователей, во вторник в соцсетях появилась информация о нападении собак на девушку около станции метро "Кировская". Этого бы не произошло, будь налажена должным образом работа по отлову бездомных животных, сочли в региональном СУСК РФ. "По данному факту территориальным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, причин и условий его совершения. Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления.
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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре возбудили дело после нападения собак на девушку у метро
В Самаре завели уголовное дело после нападения собак на девушку у метро