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В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека
В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека - РИА Новости, 09.01.2024
В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека
Двое погибших обнаружены при разборе конструкций на месте пожара в бытовках на стройплощадке в Пензе, где огонь охватил 300 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:09
2024-01-09T21:09
2024-01-09T21:29
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Двое погибших обнаружены при разборе конструкций на месте пожара в бытовках на стройплощадке в Пензе, где огонь охватил 300 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее в главке сообщили, что в 17.36 мск вторника поступило сообщение, что на улице Побочинская в Пензе на территории стройки горят бытовки на площади 300 квадратных метров. К 20.21 мск пожар был потушен. При этом информация о пострадавших уточнялась."При разборе конструкций обнаружены двое погибших, личности устанавливаются", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.МЧС России в Telegram-канале отмечает, что на месте пожара проводится проливка, причина возгорания устанавливается. На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, что горели бытовки, обшитые снаружи профлистом, при пожаре валил густой дым.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека
МЧС: в Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека