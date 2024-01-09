https://ria.ru/20240109/pozhar-1920394776.html

В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека

В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека - РИА Новости, 09.01.2024

В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека

Двое погибших обнаружены при разборе конструкций на месте пожара в бытовках на стройплощадке в Пензе, где огонь охватил 300 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:09

2024-01-09T21:09

2024-01-09T21:29

происшествия

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Двое погибших обнаружены при разборе конструкций на месте пожара в бытовках на стройплощадке в Пензе, где огонь охватил 300 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее в главке сообщили, что в 17.36 мск вторника поступило сообщение, что на улице Побочинская в Пензе на территории стройки горят бытовки на площади 300 квадратных метров. К 20.21 мск пожар был потушен. При этом информация о пострадавших уточнялась."При разборе конструкций обнаружены двое погибших, личности устанавливаются", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.МЧС России в Telegram-канале отмечает, что на месте пожара проводится проливка, причина возгорания устанавливается. На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, что горели бытовки, обшитые снаружи профлистом, при пожаре валил густой дым.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)