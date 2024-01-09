https://ria.ru/20240109/pozhar-1920250345.html
В Баку погибли четыре младенца в результате пожаре в перинатальном центре
В Баку погибли четыре младенца в результате пожаре в перинатальном центре - РИА Новости, 09.01.2024
В Баку погибли четыре младенца в результате пожаре в перинатальном центре
Четыре младенца погибли утром в результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку, говорится в совместном сообщении МЧС и Генпрокуратуры... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:59
2024-01-09T10:59
2024-01-09T11:31
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 9 янв - РИА Новости. Четыре младенца погибли утром в результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку, говорится в совместном сообщении МЧС и Генпрокуратуры Азербайджана."В результате пожара погибли четыре младенца... Три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медцентра из-за отравления дымом", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении пожара и в эвакуации в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе Баку было задействовано 20 единиц техники и около 90 сотрудников учреждения. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240109/yaponiya-1920234344.html
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азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Баку погибли четыре младенца в результате пожаре в перинатальном центре
В Азербайджане в перинатальном центре погибли четверо детей из-за пожара