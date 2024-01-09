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Свердловского полицейского наказали за высказывание об избиении детей - РИА Новости, 09.01.2024
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21:43 09.01.2024 (обновлено: 22:24 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/politsiya-1920399237.html
Свердловского полицейского наказали за высказывание об избиении детей
Свердловского полицейского наказали за высказывание об избиении детей - РИА Новости, 09.01.2024
Свердловского полицейского наказали за высказывание об избиении детей
В Нижнем Тагиле полковника полиции Тараса Булгакова наказали за комментарий об избитой одиннадцатилетней девочке, сообщил начальник пресс-службы свердловского... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:43
2024-01-09T22:24
происшествия
нижний тагил
азербайджан
валерий горелых
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Нижнем Тагиле полковника полиции Тараса Булгакова наказали за комментарий об избитой одиннадцатилетней девочке, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в комментарии URA.RU."По итогам проведенной служебной проверки подписан приказ — сотрудник действительно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", — заявил он.На минувшей неделе в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте" появилось сообщение, что два брата-пятиклассника избили мальчика и одиннадцатилетнюю девочку-сироту, а мать нападавших стояла рядом и снимала происходящее на видео.Сотрудники силовых структур установили, что инцидент произошел 29 декабря. Девочка получила тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как уточнили в СК, к избиению причастны двое подростков из Азербайджана, следствие будет просить суд поместить их в центр временной изоляции.Позднее под публикацией по этой теме в том же сообществе заместитель начальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков, на территории которого и произошло избиение детей, оставил комментарий: "Раздули из ничего чего". Такая реакция возмутила местных жителей. В итоге полицейский удалил комментарий, но ответы пользователей на него сохранились.По словам Горелых, пострадавшую девочку уже выписали из больницы, а ее обидчиков поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Как рассказал представитель ГУ МВД, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Против отца и матери подростков возбудили административное дело о ненадлежащем воспитании детей.Кроме того, проводится проверка должностных лиц системы органов образования и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
https://ria.ru/20240104/konflikt-1919745536.html
https://ria.ru/20240108/izbienie-1920203469.html
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, азербайджан, валерий горелых, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Азербайджан, Валерий Горелых, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Свердловского полицейского наказали за высказывание об избиении детей

Полковника МВД из Нижнего Тагила наказали за высказывание об избиении девочки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машина полиции. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Нижнем Тагиле полковника полиции Тараса Булгакова наказали за комментарий об избитой одиннадцатилетней девочке, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в комментарии URA.RU.
"По итогам проведенной служебной проверки подписан приказ — сотрудник действительно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", — заявил он.
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На минувшей неделе в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте" появилось сообщение, что два брата-пятиклассника избили мальчика и одиннадцатилетнюю девочку-сироту, а мать нападавших стояла рядом и снимала происходящее на видео.
Сотрудники силовых структур установили, что инцидент произошел 29 декабря. Девочка получила тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как уточнили в СК, к избиению причастны двое подростков из Азербайджана, следствие будет просить суд поместить их в центр временной изоляции.
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Позднее под публикацией по этой теме в том же сообществе заместитель начальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков, на территории которого и произошло избиение детей, оставил комментарий: "Раздули из ничего чего". Такая реакция возмутила местных жителей. В итоге полицейский удалил комментарий, но ответы пользователей на него сохранились.
По словам Горелых, пострадавшую девочку уже выписали из больницы, а ее обидчиков поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Как рассказал представитель ГУ МВД, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Против отца и матери подростков возбудили административное дело о ненадлежащем воспитании детей.
Кроме того, проводится проверка должностных лиц системы органов образования и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
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ПроисшествияНижний ТагилАзербайджанВалерий ГорелыхАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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